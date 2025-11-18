Simtiem ģimeņu ar bērniem dodas lāpu gājienā Rīgā. Lāpu gājiens, 2022. gada 18. nvoembris.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Ir jau jocīga “garša” tam visam klāt” – patrioti internetā uztraucas par šodienas lāpu gājienu 0

10:03, 18. novembris 2025
Šodien Rīgā notiks Nacionālās apvienības (NA) rīkots lāpu gājiens. Daži cilvēki ir uztraukušies, ka tā ir priekšvēlēšanu kampaņas daļa.

“Vai tas rītdienas lāpu gājiens gadījumā nav daļa no Nacionālās apvienības aktivitātes? Doma jau skaista, bet būt daļai no NA pirmsvēlēšanu kampaņas galīgi negribētos. Īpaši pēc pēdējiem notikumiem Stambulas konvencijas sakarā,” platformā “Threads” raksta Inga.

Komentāros cilvēki pārsvarā aizstāv NA, sakot, ka viņi gājienu rīko jau sen un tam neesot nekādu politisku pieskaņu.

“Viņi to rīko katru gadu, ne tikai pirms vēlēšanām,” raksta Mārtiņš.

“Viņi to rīko jau gadiem, un man prieks, ka rīko — noteikti iesim, foršs pasākums. Viņu (un arī citu) politika neinteresē, bet nu pirms gada nejutu nekādu saistību ar politiku,” pauž Linda.

“Yeah, es gan nekad to nebiju redzējusi kā “NA gājienu”. Es ilgi nemaz nezināju, ka tas ir NA rīkots gājiens, un liekas, ka ir cilvēki, kuri arī to joprojām nezina. Lāpu gājiens laikam ir viena no retajām labajām lietām, ko viņi ir spējuši uztaisīt un noturēt. Ir jau jocīga “garša” tam visam klāt,” spriež Madara.

“Man NA ir miruši, nodevēji! Es tagad par Hermaņa bandu,” raksta Renārs.

“Gājiens nav par NA priekšvēlēšanu kampaņu, tāpat kā protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas nav “Progresīvo” vai “Jaunās vienotības” priekšvēlēšanu kampaņa. Bet redzēs, kuri to izmantos kampaņā,” pauž Alvis.

Ekrānšāviņš

Kā ziņo aģentūra LETA, Nacionālā apvienība (NA) šodien plkst. 17 Rīgā rīkos svētku pasākumu un ikgadējo lāpu gājienu.

Pasākums notiks pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojumā.

Pirms gājiena notiks svētku koncerts, kurā piedalīsies dziesminieks Uldis Kākulis un rokgrupa “Bezvējš”.

Lāpu gājiens sāksies plkst. 18 un virzīsies uz Brīvības pieminekli.

Lāpu gājiena tradīcija tika sākta 2003. gada 18. novembrī, un tas ir veltījums Latvijai, tās dibinātājiem un brīvības cīnītājiem.

