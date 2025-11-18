Kur un kam šodien Latvijā būs bezmaksas sabiedriskais transports? 0
Šodien Rīgā sabiedriskais transports būs bez maksas, savukārt svētku pasākumu laikā ieviesti satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja uzņēmumā “Rīgas Satiksme”.
Šodien bez maksas varēs izmantot arī “Rīgas satiksmes” apsaimniekotās autostāvvietas ielu malās.
Svētku dienā pilsētas centrā gaidāma intensīvāka cilvēku plūsma, tādēļ vairākos maršrutos kursēs lielākas ietilpības transportlīdzekļi. No plkst. 17 līdz 24 tiks organizēti arī papildu reisi atsevišķos maršrutos.
Parādes laikā, kad būs slēgta 11. novembra krastmala un Akmens tilts, 22. autobusi virzienā uz Lidostu “Rīga” kursēs pa apvedceļu no pieturas “13. janvāra iela”, kur veiks apgriešanos un tālāk bez apstāšanās brauks pa 13. janvāra ielu, Emīlijas Benjamiņas ielu, Lāčplēša ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu un Uzvaras bulvāri. Uzvaras bulvārī autobusi apstāsies pēc krustojuma ar Valguma ielu un tālāk kursēs pa ierasto maršrutu.
Savukārt plkst. 18 notiks Lāpu gājiens, kura laikā atsevišķos posmos satiksmi slēgs Valsts policija, tāpēc iespējami sabiedriskā transporta kavējumi un novirzes no ierastajiem maršrutiem.
Valsts svētku dienā “Rīgas satiksmes” klientu centrs tirdzniecības centrā “Origo” strādās no plkst. 10 līdz 18, bet klientu centrs “Akropole Alfa” būs atvērts no plkst. 10 līdz 21. Pārējie klientu centri būs slēgti.
Jēkabpilī bez maksas būs autobusu braucieni
Arī autobusi Jēkabpilī kursēs pēc brīvdienas saraksta un būs bez maksas, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem bezmaksas autobusus Jēkabpilī valsts svētkos, aizvadītajā nedēļā novada dome ārkārtas sēdē lēma šim mērķim novirzīt 1500 eiro.
Jēkabpils novada pašvaldības Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas pārstāve Elita Vaniņa domes sēdē skaidroja, ka autobusi valsts svētkos pilsētā kursēs pēc brīvdienas saraksta. Visos Jēkabpils maršrutu autobusos pasažieri varēs braukt bez maksas.
Par izmaiņām sabiedriskā transporta kursēšanas laikos iedzīvotājus informēs SIA “Jēkabpils autobusu parks”.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem pašvaldības uzņēmuma “Jēkabpils autobusu parks” apgrozījums 2024. gadā bija 1 701 383 eiro, bet zaudējumi – 37 694 eiro.
Goda ģimenēm bezmaksas vilcienu braucieni
Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienā goda ģimenes vilcienos varēs braukt bez maksas, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāvji, kas strādā ar zīmolu “Vivi”.
Bezmaksas viena brauciena biļetes svētku dienā varēs saņemt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Tās būs pieejamas visās PV biļešu tirdzniecības kasēs vai vilcienā pie konduktora, taču biļetes ar 100% atlaidi nevarēs iegādāties PV tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē.
Biļetes varēs izmantot visi ģimenes locekļi – gan vecāki, gan bērni.
Lai saņemtu biļeti, būs nepieciešams uzrādīt derīgu apliecību “Goda ģimene” kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna vai studenta apliecību. Visiem nosauktajiem dokumentiem pasažieriem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī vilcienā visa brauciena laikā, atzīmē PV.
Vienlaikus PV atgādina, ka svētku dienā vilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika, kā arī būs izmaiņas atsevišķos reisos.
PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā atrodamas visas aktuālās izmaiņas.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.