Tā nedrīkst darīt! Kāpēc vasaras riepas ziemā sabojājas, un kā tās uzglabāt pareizi 2
Kad ziemas riepas jau ir uzstādītas, lielākā daļa autovadītāju vasaras riepas vienkārši noliek garāžā vai uz balkona, un par tām pilnībā aizmirst uz pāris mēnešiem, taču eksperti vērš uzmanību, ka nepareiza uzglabāšana var sabojāt pat pilnībā jaunu riepu komplektu: gumija zaudē elastību, parādās mikroplaisas, un pavasarī riteņos novērojams disbalanss.
Eksperti skaidro, kā sagatavot riepas ziemas miegam, lai tās pavasarī būtu tikpat labā formā kā dienā, kad tās noņēmāt.
1. Notīriet un nosusiniet riepas
Pēc demontāžas nomazgājiet riepas ar auto šampūnu vai jebkādu citu kopšanas līdzekli, lai noņemtu visus netīrumus, sāls un ķīmisko vielu atlikumus. Ļaujiet tām nožūt dabiski – neizmantojiet fēnu vai sildītāju, jo karstums bojā gumiju.
Pat neliels daudzums netīrumu var “noēst” gumijas virsmu dažu mēnešu laikā.
2. Apstrādājiet ar konservantu
Uzklājiet speciālu aizsarglīdzekli, kas novērš gumijas izžūšanu un plaisāšanu. Tas ir īpaši svarīgi, ja riepas tiek glabātas sausā vai apsildāmā telpā.
3. Izvēlieties pareizu vietu
Ideāli – vēsa, tumša vieta ar temperatūru +5…+25°C un mitrumu līdz 70%.
“Neatstājiet riepas uz balkona vai mitrā pagrabā, pie radiatoriem vai tieši uz betona grīdas – labāk novietojiet tās uz koka paliktņa. Saule, siltums un sauss gaiss ir riepu lielākie ienaidnieki,” skaidro eksperti.