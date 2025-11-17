VIDEO. Policista izsaukums uz veikala stāvvietu beidzas ar fotosesiju uz vērša 0

ASV pilsētā Alliansē policists tika izsaukts uz, iespējams, vienu no neparastākajiem izsaukumiem, uz kādu nācies reaģēt. Viņam tika ziņots, ka vīrietis ar kovboja cepuri galvā jāj ar vērsi pa “Walmart” veikala stāvvietu.

Kad policists Huks ieradās notikuma vietā, viņš pamanīja vērsi un jātnieku jau “Tractor Supply Co” veikala stāvlaukumā.

Tomēr situācija izrādījās pavisam nekaitīga — vīrietis un viņa bullis vienkārši bija ceļā uz rodeo pasākumu “Garwood Arena” Kolumbiānā.

Kā redzams video, ko Allianses policijas departaments publicējis sociālajos tīklos, virsnieks Huks ne tikai pārliecinājās, ka viss kārtībā, bet arī pats uzkāpa vērša mugurā, lai iemūžinātu šo neparasto izsaukumu glītā fotogrāfijā.

Policijas ierakstā vietnē “Instagram” ar smaidu norādīts, ka “ne katru dienu pie “Walmart” var sastapt kovboju uz vērša”, un pievienots video, kas ātri kļuvis populārs arī citos sociālajos tīklos.

