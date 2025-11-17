Kamēr Ukraina novirzījusi spēkus uz Pokrovsku, Krievija neguļ – ieņem citas teritorijas 0
Izmantojot to, ka Ukraina galvenos spēkus koncentrē Pokrovskas aizsardzībai, Krievija ieņem teritorijas Ukrainas dienvidaustrumos, pakļaujot stratēģiski svarīgās Orehovas un Huļaipoles pilsētas Krievijas karaspēka ielenkuma riskam. Kā vēsta The Telegraph, rakstot, ka Krievijas ofensīvas ierobežošana šajā frontes posmā ir izšķiroša Zaporižjes aizsardzībai.
Publikācijā norādīts, ka Ukrainas karaspēks arvien vairāk tiek pārvietots tālāk uz ziemeļiem, lai pastiprinātu Pokrovsku, padarot aizsardzību dienvidaustrumu frontē neaizsargātāku pret nepārtrauktiem Krievijas uzbrukumiem.
“Saskaņā ar Ukrainas kartējumu Krievijas karaspēks šajā reģionā sešu nedēļu laikā ir pavirzījies uz priekšu aptuveni par 30 km,” teikts rakstā. Krievija klusām iekaro teritorijas Doņeckas, Zaporižjes un Dņepropetrovskas apgabalu krustpunktā, kur aizsardzībai bija relatīvi zema prioritāte.
Saskaņā ar Amerikas Kara pētījumu institūta datiem, Krievijas spēki varētu mēģināt ielenkt Huļaipoli no ziemeļaustrumiem, cenšoties vājināt Ukrainas aizsardzību, lai ātri virzītos uz priekšu, izmantojot infiltrācijas taktiku.
Maskava ir vājinājusi vietējās apgādes līnijas un Ukrainas bezpilota lidaparātu operatorus, un cenšas iznīcināt Ukrainas novājinātos nocietinājumus ar masveida uzbrukumiem, ko veic nelielās grupās.
Lai gan visa uzmanība ir pievērsta Pokrovskai, lielākā daļa Krievijas ofensīvas notiek “dienvidrietumos uz Zaporižjes, Dņipro un Doņeckas robežas, un pēdējās nedēļās tā ir paātrinājusies”:
“Ukrainas aizsardzība ap Huļaipoli šķiet arvien sadrumstalotāka. Šķiet, ka šī teritorija Krievijai un Ukrainai ir mazāk svarīga. Pretuzbrukums Pokrovskā nozīmē, ka ir palicis maz spēku, lai stabilizētu situāciju citās vietās, piemēram, Zaporižjē,” raksta medijs
Vienlaikus citi analītiķi norāda, ka Krievija virzās uz priekšu šajā reģionā, cenšoties piespiest Ukrainu pārmest resursus uz Zaporižjes reģionu, novirzot tos no Pokrovskas.
Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis paziņoja, ka situācija Oleksandrivskes un Huļaipoles virzienā ir ievērojami pasliktinājusies. Ienaidnieks, izmantojot skaitlisko spēku un līdzekļu pārsvaru, sīvu kauju laikā virzās uz priekšu un ieņēmis trīs apmetnes. Tās ir Novje, Novouspenivske un Rivnepilja.
Pēc analītiķu domām, okupanti pašlaik vāc spēkus, lai virzītos uz Guļaipoli. Tomēr eksperti norāda, ka Krievijas Federācijai vēl nav resursu, lai ieņemtu apmetni.