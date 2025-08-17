“Īstens Latvijas tekstils!?” Iedzīvotāja neizpratnē – kāpēc “Latvijas Tekstilā” pārdod kreklu, kas ražots ārpus ES? 0
Kāda iedzīvotāja sociālajā tīklā “Threads” dalījusies savā neizpratnē par uzņēmumu “Latvijas Tekstils” un faktu, ka tur iegādājams apģērba gabals, kas nav ražots Latvijā, bet gan ārpus Eiropas Savienības (ES).
“Īstens Latvijas tekstils.” Tā savu izbrīnu par T-kreklu, kas ražots ārpus ES, komentējusi sociālā tīkla lietotāja, publicējot ekrānuzņēmumus no “Latvijas Tekstila” mājaslapas.
Viņas komentārs atklāj neizpratni, vai uzņēmuma zīmola nosaukums, kas ietver Latvijas vārdu, ir patiesi reprezentatīvs? Ieraksts tika publicēts 7. jūlijā, bet 12. augustā uzņēmums uz to atbildēja, sniedzot savu skaidrojumu.
“Mēs, protams, saprotam, ka sortimenta paplašināšana var kādam izraisīt jautājums, tomēr pastāvēs tas, kas mainīsies. Mēs strādājam jau 15 gadus, mūsu pašražotā produkcija e-veikalā ir pārstāvēta ar teju 10000 preču artikulu, kuru Jūs varat iegādāties jebkurā mirklī un tā speciāli Jums tiks izgatavota! Protams, mēs saprotam, ka būtu vēlme, lai kreklus austu Pokaiņu mežā un vēdinātu Daugavas vējos, tomēr jāsaprot, ka par nepilniem 4 eiro gabalā šādu preci gribēt nav iespējams!”
Kā lasāms “Latvijas Tekstils” mājaslapā, uzņēmums strādā tā, lai no sirds varētu lepoties ar piedāvātajām precēm.
“Mēs apzināmies, ka bieži vien mūsu klienti iegādājas ne tikai tikai karogu vai lentīti sarkanbaltsarkanā krāsā, bet gan piederību, identitāti, patriotismu – bieži vien arī māju sajūtu. To cenšamies radīt arī ikkatrā “Latvijas Tekstils” izgatavotajā lietā – vai tas būtu galdauts vai tikai maza aprocīte. Mēs lepojamies, ka strādājam Latvijā!”