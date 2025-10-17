VIDEO. “Daudz laimes dzimšanas dienā” skanēja visu nakti… Spānijas ugunsdzēsēji izglābj pilsētu no īsta murga 0

20:20, 17. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Spānijas Mursijas apgabalā ugunsdzēsēji piedzīvoja neparastu izsaukumu – viņiem nācās doties uz skolu, kur vairāk nekā piecas stundas bez apstājas skanēja dziesma “Daudz laimes dzimšanas dienā”.

Negadījums noticis Javalí Viejo pilsētiņā, Ceip Hellín Las Herasas valsts skolā. Kaimiņi sākuši sūdzēties vēl pirms pusnakts, jo no skolas skaļruņiem nepārtraukti atskanējusi viena un tā pati melodija. Līdz apmēram plkst. 4:30 rītā nogurušie iedzīvotāji vairs nav izturējuši — viņi izsaukuši ugunsdzēsējus.

Ugunsdzēsēji ieradušies un, izmantojot piekļuvi skolas teritorijai, atslēguši skaņu sistēmu, kas, kā vēlāk noskaidrots, bija iestrēgusi cilpā pēc tehniskas kļūmes.

Vietējie mediji ziņo, ka iedzīvotāji notikušo uztvēruši ar ironiju.

“Sākumā šķita smieklīgi, bet pēc trim stundām dziesma sāka skanēt sapņos,” jokoja kāds vietējais iedzīvotājs.

“Ja tā būtu bijusi kāda cita dziesma, varbūt būtu izturējuši. Bet ‘Daudz laimes dzimšanas dienā’ piecas stundas – tas bija kā sods!” stāsta cita sieviete no tuvējās mājas.

Mursijas ugunsdzēsēju brigāde sociālajos tīklos notikumu komentēja ar smaidu: “Neviens negadījums nav parasts. Šoreiz dzēst nācās nevis uguni, bet dzimšanas dienas dziesmu.”

Viņi piebilda, ka incidentā neviens necieta, bet “mūzikas cietēji” gan bija ne mazums.

