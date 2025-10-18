“Mani šie dati nepārsteidz…” Eksperte komentē sabiedrības negatīvo attieksmi pret valdību 0

0:11, 18. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Preses klubs” tika apspriesti jaunākie dati – 39% iedzīvotāju jūtas pesimistiski, bet 34% ir nikni uz valdību un tās darbiem. Latvijas Universitātes lektore Inga Latkovska atzīst, ka šādi rezultāti viņu nemaz nepārsteidz.

“Jau vēsturiski Latvijā vienmēr ir bijusi ļoti negatīva attieksme pret valdību, un es ticu, ka šāda attieksme nav nepamatota,” viņa norādīja.

Latkovska uzsver, ka arī pēdējie notikumi valdībā un Saeimā nevairo pozitīvismu un uzticību, tāpēc sabiedrības noskaņojums ir saprotams.

Viņa skaidroja, ka vairāki pētījumi pierāda, ka cilvēka sociāli ekonomiskā situācija lielā mērā ietekmē to, kā viņš raugās uz valdību. Mēs vainojam citus – valdību, ierēdņus, sistēmu – un sakām, ka valdība man to nedod, bet man tas pienākas.

Lektore uzskata, ka sabiedrības attieksme un sociālā situācija ir cieši saistītas, un tieši tajā arī slēpjas iemesls, kāpēc pesimisms sabiedrībā šobrīd ir tik augsts.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad valdība un tās darbs iedzīvotājos visbiežāk rada pesimismu. Atbildot uz jautājumu “Kad jūs publiskajā telpā dzirdat par Latvijas valdību un tās darbu, kādas sajūtas Jums tas parasti izsauc?”, 39% aptaujāto atbildējuši, ka pesimismu. Savukārt 34% aptaujāto valdība un tās darbs izraisa dusmas.

12% atbildējuši, ka valdība un tās darbs viņos izraisa vienaldzību, un tikai 4% pauduši apmierinātību, bet vēl 4% – optimismu.

Aptauja veikta šā gada oktobrī, tajā piedalījušies 1005 respondenti.

