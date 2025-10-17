VIDEO. “Es arī tā gribētu!” Pa rotācijas apli Latvijā driftē katafalka mašīnas šoferis; soctīklotāji uzjautrinās 1
Sociālajos medijos klejo video, kurā redzams, kā šoferis ar katafalku driftē pa rotācijas apli.
@matiiss_l Apskates cienīgs materiāls,citējot policista kungu – šis ir kaut kas neredzēts. #hearse #police #6punkti ♬ Directed by Robert B. Weide – AudioLibrary
Video publicēts arī platformā “Threads”. Pie video autore raksta: “Mans pieņēmums un attaisnojums, ka tā bija nelaiķa pēdējā vēlēšanās,😆😆😆 tikt “izvadītam” ar driftu!!!🤣🤣🤣 ”
Cilvēki komentāros uzjautrinās.
Kāds norāda, ka bēres negrib, ja viņu uz nāves gultas šādi neizvizinās.
“Interesanti, ja tiešām šī būtu nelaiķa pēdējā griba, vai policija (ja apturētu) uzliktu sodu? 🧐😅” jautā kāda sieviete.
Cits komentētājs norāda, ka arī tā gribētu, tikai nevar saprast, kur labāk vēlētos būt — pie stūres vai bagāžnieka nodalījumā.
Solvita dalās ar bēru pieredzi Īrijā: “Ha ha 😃😃 nelaiķa pēdējā griba ir likums👌, pie mums Īrijā tā arī notiek — ved uz pludmali, goda apli pa ciematu, piestāj pie krodziņa 🍺😃, kur nelaiķis bieži bija apmeklējis, utt…”
Artis plēš jokus: “Nezin’, par to, ka aizmugurē esošais nav piesprādzējies, ar sodu uzlika?”
“Labs. Es gribētu šitā ar moci, bet diezvai sanāktu. 😄🤔 Katrā ziņā šitā labāk lai izvada, nekā stāvot un raudot,” sajūtās dalās Linda.
Video publicēts arī platformā “TikTok”. Pie tā ir brīdinājums, ka saturs apstrādāts ar mākslīgo intelektu. Brīdinājumā nav konkrēti teikts, kādā pozīcijā mākslīgais intelekts izmantots — piemēram, video rediģēts vai ģenerēts. Kāda “Threads” komentētāja vērš uzmanību, ka auto ir saistīts ar kādu Vecrīgas bāru.