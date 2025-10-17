Ieradums, kas lēnām grauj veselību: lūk, ko patiesībā ķermenim nodara ātra ēšana 0
Mūsdienu straujais dzīves ritms bieži vien liek mums ēst steigā – starp darbiem, pārvietojoties pa ielu vai skatoties ekrānos. Taču šī šķietami nekaitīgā ikdienas rīcība patiesībā var būt daudz bīstamāka, nekā izskatās. Ātra ēšana ietekmē gremošanas sistēmu, svaru un pat sirds un asinsvadu veselību. Eksperti norāda, ka ja maltītes laikā nesteigsies un iemācīsies ēst apzināti, vari būtiski uzlabot gan pašsajūtu, gan pasargāt organismu no nopietnām slimībām.
Sagatavot pēc ārzemju preses materiāliem.