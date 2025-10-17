Foto:Freepik.com

Ieradums, kas lēnām grauj veselību: lūk, ko patiesībā ķermenim nodara ātra ēšana 0

LA.LV
18:09, 17. oktobris 2025
Veselam Dzīvesveids

Mūsdienu straujais dzīves ritms bieži vien liek mums ēst steigā – starp darbiem, pārvietojoties pa ielu vai skatoties ekrānos. Taču šī šķietami nekaitīgā ikdienas rīcība patiesībā var būt daudz bīstamāka, nekā izskatās. Ātra ēšana ietekmē gremošanas sistēmu, svaru un pat sirds un asinsvadu veselību. Eksperti norāda, ka ja maltītes laikā nesteigsies un iemācīsies ēst apzināti, vari būtiski uzlabot gan pašsajūtu, gan pasargāt organismu no nopietnām slimībām.

Reklāma
Reklāma
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu 54
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju
Kokteilis
VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē 63
Lasīt citas ziņas

Sagatavot pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Ēšanas drāmas pie galda – 6 psiholoģiskas kļūdas, ko pieļaujam ēdienreizēs
Veselam
Kāpēc cilvēkiem ir balta mēle? Iespējamie cēloņi, ārstēšana un profilakse
Aptieka uz palodzes: 9 ārstniecības augi, ko audzēt mājās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.