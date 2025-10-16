Atklātas jaunas detaļas par traģēdiju Šauļu mežā – zināms, kas atradās atrastā pāra automašīnā… 0
LA.LV jau vēstīja par traģisku notikumu Šauļos – otrdienas vakarā mežā tika atrasti divu cilvēku ķermeņi. 48 gadus vecais vīrietis un 41 gadu vecā sieviete tika atrasti mežainā apvidū, netālu no apdzīvotām vietām. Abus cilvēkus, guļot uz zemes, nejauši pamanīja garām braucoša apvidus auto vadītājs, kurš nekavējoties izsauca neatliekamās palīdzības dienestus. Šobrīd atklātas sīkākas detaļas par notikušo, informē medijs “lrytas.lt“.
Ātrās palīdzības brigāde nekavējoties konstatēja vīrieša nāvi, bet viņa nosalušā draudzene tika nogādāta Šauļu slimnīcā. Viņa nomira apmēram stundu pēc atrašanas.
Netālu no vietas, kur tika atrasti ķermeņi, atrada arī automašīnu, ar kuru viņi bija braukuši uz mežu.
Uz ķermeņiem netika atrastas acīmredzamas vardarbības pazīmes, un pagaidām nav pierādījumu, kas liecinātu par pašnāvību. Pašlaik tiek izmeklētas ne tikai vardarbības un pašnāvības versijas, bet arī saindēšanās un citas versijas.
Zināms, ka versija, ka viņi bija bezpajumtnieki, tika nekavējoties noraidīta. Vīrietis un sieviete dzīvoja Šauļos.
Tiek izslēgta arī versija, ka abi devušies sēņot un apmaldījušies. Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu avotiem, pie pāra netika redzēti sēņu grozi, maisiņi vai citi priekšmeti.
Savukārt medijs “tv3.lt” publicējis video sižetu ar lietuvieti Ričardu, kurš atrada abus ķermeņus. Atrastais vīrietis bija puskails – tikai apakšveļā. Netālu no līķa atrastas arī viņa drēbes.
Kā medijam atklāja Ričards, viņš atrastajā automašīnā redzēja vairākas degvīna pudeles. Viena no tām bijusi pusizdzerta.