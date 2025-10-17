Karavīrs jaunajā &#8220;Patria&#8221; 6&#215;6 bruņumašīnā Ādažu bāzē.
Karavīrs jaunajā “Patria” 6×6 bruņumašīnā Ādažu bāzē.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Aizsardzības resors iegādājies 12 automašīnas, iztērējot prāvu žūksni naudas 0

LETA
16:25, 17. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Aizsardzības resors par 462 360 eiro ir iegādājies 12 “Toyota” elektroautomobīļus, kurus ikdienā izmantos administratīvo uzdevumu veikšanai, aģentūru LETA informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Septembrī Nacionālie bruņotie spēki demonstrēja jaunās elektroauto uzlādes stacijas un elektriskos transportlīdzekļus. Projekts tika īstenots, saņemot atbalstu no Klimata un enerģētikas ministrijas pārziņā esošā Modernizācijas fonda.

Nacionālie bruņotie spēki piedalījušies konkursā “Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešana”.

Pirms dalības konkursā tika apzinātas militārās bāzes, kurās būtu nepieciešams uzbūvēt elektrouzlādes infrastruktūru, kas spētu nodrošināt elektrisko transportlīdzekļu uzlādei nepieciešamo jaudu.

Nacionālie bruņotie spēki nodrošina visa Aizsardzības ministrijas resora transporta autoparku. Projekta ietvaros tika iegādāti 12 transportlīdzekļi, kurus ikdienā izmantos administratīvo uzdevumu veikšanai.

Nacionālie bruņotie spēki nākotnē plāno turpināt veikt energoefektīvu transportlīdzekļu iegādes, pakāpeniski samazinot transportlīdzekļu ar dīzeļdzinējiem skaitu.

Paralēli tiks attīstīta arī ar elektrodzinējiem darbināmo transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta kompetence un kapacitāte, kuru nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Transporta remonta nodrošinājuma centrs.

