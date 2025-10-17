Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiekas ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā Kijevā, Ukrainā, 2024.gada 2. jūlijā.
Foto: REUTERS/SCANPIX

“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu” – lai arī ES dalībvalsts, Ungārija spēlē pēc Putina noteikumiem 0

LETA
20:45, 17. oktobris 2025
Ja Krievijas diktators Vladimirs Putins ieradīsies Budapeštā uz samitu par Ukrainas kara izbeigšanu, Ungārija viņu neaizturēs, lai gan Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) ir izdevusi Putina aizturēšanas orderi, piektdien paziņoja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto.

Maskava un Vašingtona gatavo Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos Ungārijas galvaspilsētā nākamo divu nedēļu laikā, lai gan konkrēts samita datums vēl nav noteikts. Abu valstu līderi iespējamo samitu ceturtdien apsprieda telefoniski.

“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu,” vietējie mediji citē Sijārto teikto preses konferencē.
Viņš apliecināja, ka Ungārijas valdība garantē Putinam brīvu ierašanos un došanos prom no valsts.

Tas nav jākoordinē ar kādu citu pusi, “jo esam suverēna valsts”, paziņoja Ungārijas ārlietu ministrs.

Ungārija aprīlī paziņoja, ka plāno izstāties no SKT, un tās parlaments maijā apstiprināja atbilstošu lēmumu. Tomēr izstāšanās stājas spēkā tikai gadu pēc oficiāla paziņojuma, kas nozīmē, ka Ungārijai joprojām būs juridisks pienākums arestēt Putinu, ja viņš ieradīsies valstī.

Pat pēc izstāšanās Ungārijai joprojām būs jāsadarbojas notiekošajās izmeklēšanās, kas uzsāktas pirms izstāšanās, lai gan tiesas izpildes pilnvaras ir ierobežotas.

SKT apsūdz Putinu par bērnu un nepilngadīgo nolaupīšanu un deportēšanu no Krievijas okupētajām teritorijām Ukrainā uz Krieviju. Tā 2023. gada martā izdeva viņa aresta orderi.

