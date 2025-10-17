“Mēs ar cieņu sagaidām prezidentu Vladimiru Putinu” – lai arī ES dalībvalsts, Ungārija spēlē pēc Putina noteikumiem 0
Ja Krievijas diktators Vladimirs Putins ieradīsies Budapeštā uz samitu par Ukrainas kara izbeigšanu, Ungārija viņu neaizturēs, lai gan Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) ir izdevusi Putina aizturēšanas orderi, piektdien paziņoja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto.
Maskava un Vašingtona gatavo Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos Ungārijas galvaspilsētā nākamo divu nedēļu laikā, lai gan konkrēts samita datums vēl nav noteikts. Abu valstu līderi iespējamo samitu ceturtdien apsprieda telefoniski.
Viņš apliecināja, ka Ungārijas valdība garantē Putinam brīvu ierašanos un došanos prom no valsts.
Tas nav jākoordinē ar kādu citu pusi, “jo esam suverēna valsts”, paziņoja Ungārijas ārlietu ministrs.
SKT apsūdz Putinu par bērnu un nepilngadīgo nolaupīšanu un deportēšanu no Krievijas okupētajām teritorijām Ukrainā uz Krieviju. Tā 2023. gada martā izdeva viņa aresta orderi.