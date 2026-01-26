FOTO: LA.LV kolāža

“Izbadējušies ubagi, kas nekaunas to demonstrēt” – ļaudis sašutuši par kārtējo savādo lēmumu valdībā 0

LETA, LA
19:59, 26. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) gaidāmās Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles plāno apmeklēt kopā ar trim pavadošajām personām no viņas biroja, aģentūrai LETA apliecināja premjeres padomniece Anna Ūdre.

Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Pilnmēness Lauvā ienesīs jaunu enerģiju: Auni fokusēsies uz karjeru, bet Lauvas uz iekšējo pārliecību
Lasīt citas ziņas

Siliņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) iekļauti Latvijas Olimpiskajā delegācijā “Milāna-Kortīna 2026” kā goda viesi.

Ar Siliņu uz Itāliju dosies arī trīs viņas biroja pārstāves – tā vadītāja Ieva Zīberga, konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, kā arī konsultante digitālās komunikācijas jautājumos Paula Muizinika.

CITI ŠOBRĪD LASA
Arī šai ērai pienācis gals – “Sky” slēdz veikalu Krasta ielā
Dārgākās pilsētas pasaulē, kurās dzīvot: sešas no tām atrodas vienā valstī
Kokteilis
Zelta kāzas – Jarāns jau sarūpējis sieviņai siltu pārsteigumu un dalās ar kādu gudru padomu

Šīs būs pirmās olimpiskās spēles, kuras Siliņa kā amatpersona apmeklēs.

Kā aģentūrai LETA pavēstīja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, uz Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm Valsts prezidents Rinkēvičs dosies ar trīs pavadošajām personām – Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Gundu Reiri, Valsts prezidenta ārlietu padomnieku Edvīnu Severu un Valsts prezidenta protokola vadītāju Sabīni Švāni-Stankeviču.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kā par sportu atbildīgā institūcija valstī būs pārstāvēta gan olimpisko spēļu atklāšanas, gan spēļu noslēguma ceremonijā, aģentūrai LETA pavēstīja izglītības un zinātnes ministres padomnieks Renārs Lazdiņš. Uz atklāšanas ceremoniju dosies IZM parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis bez pavadošām personām, bet noslēguma ceremoniju apmeklēs Melbārde ar, maksimums, vienu pavadošo personu. Šobrīd vēl nav zināms, kura būs pavadošā persona, kas dosies līdzi Melbārdei.

Jau vēstīts, ka Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprinātajā Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs. Nākamās ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.

Kritika no sabiedrības

Delegācijas sastāvs jau saņēmis soctīklotāju kritiku. “Parasti olimpiešus pavada viens goda viesis-Valsts prezidents vai premjers.Un pavadošo personu skaits ir 1 vai 2. Mums brauc 3 goda viesi ar pavadošajām 11 personām.Daudzās valstīs šādu apjomu uzskatītu par pārmērīgu. Prasītos OBLIGĀTS skaidrojums,” vietnē “X” raksta Ēriks.

Viņš turpina: “Lai taču brauc par savu naudu pavadošie gimenes locekļi, radi, draugi-cik grib. Bet kaunam taču jābūt. ASV,piemēram,ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un ASV valsts sekretārs Marko Rubio, otrā lēdija Usha Vance un ASV vēstnieks Itālijā – Tilmans Fertitta. 4 cilvēki. Mums 14.”

Ko par šo domā komentētāji?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Apstiprināts pilnais un galīgais Komanda Latvija sastāvs Ziemas Olimpiskajām spēlēm
Cik mūsējo cīnīsies par medaļām Itālijā!? Apstiprināta lielākā Olimpisko spēļu delegācija Latvijas vēsturē
Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajām spēlēm! Viens no hokejistiem pat nav piedzīvojis debiju valstsvienības kreklā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.