FOTO: ekrānuzņēmums / “Threads”

“Tam piemineklim ir krieviska aura.” Rīdzinieki atklāti dalās, ko patiesībā domā par pieminekli pie Daugavas 0

LA.LV
16:00, 7. marts 2026
Viedokļi

Pieminekļi Latvijas iedzīvotājiem bieži vien nav skaidri – to nozīme tiek ignorēta vai nepamanīta, tāpēc tie gadiem ilgi stāv nemanāmi, bet reti kurš zina to patieso vērtību.

Sociālo mediju platformā “Threads” lietotājs ar segvārdu @r.osenieks aktualizē šo tematu un raksta: “Sveiki, “Threads” lietotāji! Kādas ir jūsu domas par 1905. gada pieminekli pie Daugavas? Tūristi, īpaši tie, kas nakšņo Wellton viesnīcā, to nereti min kā vienu no interesantākajiem elementiem krastmalas ainavā, taču pavisam reti dzirdam par to no vietējiem.

Vai jūs to bieži pamanāt vai atceraties par to? Kā, jūsuprāt, tas iederas Rīgas ainavā? Vai jums ir kādas specifiskas atmiņas vai novērojumi?”

Kāds lietotājs atzīstas: “Godīgi sakot, man šķiet, tam piemineklim ir tāda krieviska aura.”

Ģirts izskaidro pieminekļa nozīmi: “Piemineklis veltīts latviešu strādniekiem, kurus nošāva Krievijas impērijas karavīri. Gāja bojā ap 70 cilvēku.”

Kāds vīrietis norāda uz zināšanu trūkumu: “Vietējiem pārsvarā ir maz izpratnes par Rīgas strādnieku ietekmi uz impērijas sabrukumu un vēlākās neatkarīgās valsts izveidošanu 1905. gada kontekstā. Ja kāds plāno rosīties gar pieminekli, ieteiktu kritiski izvērtēt jebko, ko saka šāds indivīds.”

Arī Laura atzīst, ka konkrētais piemineklis viņu netraucē: “Netraucē. Tāpat kā jau novāktais de Tolli piemineklis. Tas ir mākslinieka-tēlnieka vēstures atspoguļojums. Cita runa par dažādu “vadoņu” vai “uzvaru” pieminekļiem. Pretrunīgs viedoklis bija par netālu nesen novākto “Homo Democraticus” – tas gan raisīja dažādas nepatīkamas asociācijas.”

Ilzei ir svarīgi, lai piemineklis paliktu savā vietā: “Tas rosina domāt par manu ģimeni, ko ļoti iespaidoja 1905. gada notikumi – jaunu cilvēku bojāeja, emigrācija.”

Savukārt Deniss nesaprot, kā piemineklis var traucēt: “Daudzi saka, ka tas ir PSRS piemineklis. Bet kā piemineklis var traucēt? Tā ir vēsture. Vēsture jāpieņem – to nevar pārrakstīt.”

Kā vēsta portāls Rīgas pieminekli.lv, tad, lai atzīmētu 1905. gada 13. janvāra asiņaino notikumu Daugavmalā 55. gadadienu, Latvijas PSR Kultūras ministrija un LZA Vēstures institūts 1958. gadā ierosināja celt pieminekli latviešu sociāldemokrātiem un 1905.gada revolūcijas atbalstītājiem.

Tēlniecības metu konkursā uzvarēja tēlnieks Alberts Terpilovskis. Granītā un bronzā veidoto pieminekli atklāja 1959.gadā, vienlaicīgi ar Daugavas krastmalas promenādes viena posma izveidi.

Uz 8.5 metrus augstā pieminekļa postamenta dinamiskā kompozīcijā atveidoti divi demonstrācijas dalībnieki – viens sašauts, saļimis, otrs – pārtvēris karogu, traucas tālāk. Pa kreisi no postamenta izvietotas kāpnes, kas ved no promenādes uz augšējo terasi un lejā.

Restaurācijas laikā 2011. gadā tika veikti apjomīgi rekonstrukcijas darbi – atjaunots postaments un skulptūru metāla pamatne-cokols, restaurētas un vaskotas bronzas skulptūras, rekonstruēta un labiekārtota terase, piemineklim piegulošā teritorija un zaļā zona – zālājs, dekoratīvo krūmu stādījumi un puķu dobes.

2018. gadā tika veikta pieminekļa aprūpe/restaurācija.

