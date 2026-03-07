“Tam piemineklim ir krieviska aura.” Rīdzinieki atklāti dalās, ko patiesībā domā par pieminekli pie Daugavas 0
Pieminekļi Latvijas iedzīvotājiem bieži vien nav skaidri – to nozīme tiek ignorēta vai nepamanīta, tāpēc tie gadiem ilgi stāv nemanāmi, bet reti kurš zina to patieso vērtību.
Sociālo mediju platformā “Threads” lietotājs ar segvārdu @r.osenieks aktualizē šo tematu un raksta: “Sveiki, “Threads” lietotāji! Kādas ir jūsu domas par 1905. gada pieminekli pie Daugavas? Tūristi, īpaši tie, kas nakšņo Wellton viesnīcā, to nereti min kā vienu no interesantākajiem elementiem krastmalas ainavā, taču pavisam reti dzirdam par to no vietējiem.
Vai jūs to bieži pamanāt vai atceraties par to? Kā, jūsuprāt, tas iederas Rīgas ainavā? Vai jums ir kādas specifiskas atmiņas vai novērojumi?”
Kāds lietotājs atzīstas: “Godīgi sakot, man šķiet, tam piemineklim ir tāda krieviska aura.”
Kāds vīrietis norāda uz zināšanu trūkumu: “Vietējiem pārsvarā ir maz izpratnes par Rīgas strādnieku ietekmi uz impērijas sabrukumu un vēlākās neatkarīgās valsts izveidošanu 1905. gada kontekstā. Ja kāds plāno rosīties gar pieminekli, ieteiktu kritiski izvērtēt jebko, ko saka šāds indivīds.”
Arī Laura atzīst, ka konkrētais piemineklis viņu netraucē: “Netraucē. Tāpat kā jau novāktais de Tolli piemineklis. Tas ir mākslinieka-tēlnieka vēstures atspoguļojums. Cita runa par dažādu “vadoņu” vai “uzvaru” pieminekļiem. Pretrunīgs viedoklis bija par netālu nesen novākto “Homo Democraticus” – tas gan raisīja dažādas nepatīkamas asociācijas.”
Savukārt Deniss nesaprot, kā piemineklis var traucēt: “Daudzi saka, ka tas ir PSRS piemineklis. Bet kā piemineklis var traucēt? Tā ir vēsture. Vēsture jāpieņem – to nevar pārrakstīt.”
Kā vēsta portāls Rīgas pieminekli.lv, tad, lai atzīmētu 1905. gada 13. janvāra asiņaino notikumu Daugavmalā 55. gadadienu, Latvijas PSR Kultūras ministrija un LZA Vēstures institūts 1958. gadā ierosināja celt pieminekli latviešu sociāldemokrātiem un 1905.gada revolūcijas atbalstītājiem.
Uz 8.5 metrus augstā pieminekļa postamenta dinamiskā kompozīcijā atveidoti divi demonstrācijas dalībnieki – viens sašauts, saļimis, otrs – pārtvēris karogu, traucas tālāk. Pa kreisi no postamenta izvietotas kāpnes, kas ved no promenādes uz augšējo terasi un lejā.
Restaurācijas laikā 2011. gadā tika veikti apjomīgi rekonstrukcijas darbi – atjaunots postaments un skulptūru metāla pamatne-cokols, restaurētas un vaskotas bronzas skulptūras, rekonstruēta un labiekārtota terase, piemineklim piegulošā teritorija un zaļā zona – zālājs, dekoratīvo krūmu stādījumi un puķu dobes.
2018. gadā tika veikta pieminekļa aprūpe/restaurācija.
