Izlietotas olu kastes, plastmasas trauciņi un citrusaugļu mizas. Uzzini, kā vienkāršas lietas, ko parasti izmet, var padarīt dārzu zaļāku 0
No pārtikas plēves līdz olu čaumalām – šie ikdienas virtuves priekšmeti var ne tikai uzlabot jūsu dārzu, bet arī palīdzēt ietaupīt naudu. Virtuvē katru dienu veidojas daudz un dažādi atkritumi – pārtikas atliekas, vienreizlietojami plastmasas trauki un citi priekšmeti. Lielu daļu no tiem var pārveidot par noderīgiem dārza palīgiem.
Burkānu mizas, ābolu serdes un citi pārtikas atkritumi nav jāmet miskastē. Lielāko daļu no šiem produktiem var izmest komposta tvertnēs, pārvēršot tos par barības vielām bagātu kompostu jūsu dārzam vai telpaugiem.
Sasmalcinātas olu čaumalas ir lielisks papildinājums kompostam, un tās var izmantot arī kā bioloģiski noārdāmus sēklu podus. Izduriet nelielu caurumu čaumalas pamatnē un iestādiet stādu kopā ar čaumalu – saknes viegli izaugs. Lai arī daži dārznieki uzskata, ka sasmalcinātas čaumalas novērš ziedu gala puvi, tam nav zinātnisku pierādījumu.
Tukšas jogurta krūzes var izmantot kā sēklu podus. Galvenais nosacījums pirms tam tās rūpīgi iztīrīt. Izduriet caurumus un piepildiet ar sēklu maisījumu. Šādi podiņi ir īpaši piemēroti mazu stādu audzēšanai pavasarī.
Kartona olu kastes ir pilnībā kompostējamas, taču tās var izmantot arī dārzā. Sagrieziet kasti, ievietojiet nedaudz zemi un ieberiet sēklas, tā iegūsiet mazus podiņus, kuri arī ir ideāli piemēroti pavasara stādiem.
Arī dažādus plastmasas trauciņus un kārbiņas var izmantot sēklu iesēšanai un uzglabāšanai. Izduriet caurumus, piepildiet ar sēklu maisījumu, un tie kļūs par mazām siltumnīcām, kuras var noderēt pavasarī. Šīs mazās, mitrās “siltumnīcas” ir piemērotas garšaugu un telpaugu pavairošanai.
Citrusaugļu mizas, lai arī nav pierādīts kaitēkļu atbaidītājs, joprojām ir noderīgas. Gliemeži bieži slēpjas tukšās mizās, līdz ar to, tos ir vieglāk savākt. Citrusaugļu mizās var ievietot putnu sēklas un tā kalpos kā maza putnu barotava.
Pēc makaronu vai dārzeņu vārīšanas palikušo ūdeni var izmantot augu laistīšanai. Pārliecinieties, ka ūdens ir vēss un tajā nav sāls. Šāds ūdens ne tikai samazina atkritumus, bet satur barības vielas, kas palīdz augiem augt un sēklām dīgt daudz ātrāk.
Stikla burkas var izmantot atkal un atkal gadu no gada. Tajās var glabāt ne tikai konservējumus, bet arī sēklu paciņas un žāvētus garšaugus. Vienreizlietojamie vāki neder atkārtotai lietošanai, bet burkas var pasargāt sēklas no kaitēkļiem, piemēram, no pelēm un citiem grauzējiem.
Pārtikas plēvi un alumīnija foliju var izmantot dažādi. Pārtikas plēvi var uzlikt uz stādu podiem, lai saglabātu mitrumu un palīdzētu spraudeņiem sakņoties, kā arī to var lietot gaisa slāņošanai augiem vai augļu koku stumbriem. Alumīnija folija darbojas kā kaitēkļu atbaidītājs un var aizstāt atstarojošo mulču, padarot dārzu drošāku un veselīgāku.