Kāpēc orhideja met lapas un dzeltē? Eksperti vērš uzmanību uz ļoti izplatītu kļūdu daiļā auga kopšanā 0
Orhidejas ir iecienīts telpaugs daudzās mājās – tās priecē ar skaistiem ziediem, patīkamu aromātu un diezgan labi jūtas arī mūsu klimatā. Taču, kā brīdina dārzkopības eksperti, daudzi cilvēki pieļauj vienu būtisku kļūdu, kas liedz orhidejām uzziedēt.
Par laimi, šī kļūda ir viegli novēršama.
Eksperti skaidro, ka lielākā kļūda ir pārlaistīšana. Orhidejas ir epifīti – dabā tās aug kokos un mitrumu uzņem no gaisa, nevis no mitras augsnes. Tādēļ, ja substrāts ir pārāk mitrs, augam draud sakņu puve, kas liedz uzņemt barības vielas un kavē ziedēšanu.
“Pārāk daudz ūdens ne tikai bojā saknes, bet arī noved pie tā, ka orhideja sāk dzeltēt, gali kļūst melni, un smagākos gadījumos lapas pat nobirst,” skaidro speciālisti.
Kā rīkoties?
- Laistīt reti: tikai tad, kad substrāts pilnībā izžuvis.
- Mitrināt ar smidzinātāju: orhidejas labāk panes lapu un sakņu apsmidzināšanu ar ūdeni.
- Izmantot pareizu ūdeni: vislabāk – lietus ūdeni vai atdzesētu, vārītu ūdeni.
Dārzkopības eksperts atgādina, ka orhidejas nebūt nav tik kaprīzas, kā daudzi domā – galvenais ir ievērot dažus pamatnoteikumus: turēt tās atbilstošā temperatūrā – naktī 15–20°C, dienā 20–30°C. Tāpat nav ieteicams tās turēt uz palodzes, kas atrodas dienvidu pusē, jo saule var apdedzināt lapas. Labāk tām patiks austrumu vai rietumu puse.