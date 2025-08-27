#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

Kāpēc orhideja met lapas un dzeltē? Eksperti vērš uzmanību uz ļoti izplatītu kļūdu daiļā auga kopšanā 0

LA.LV
Dārzs

Orhidejas ir iecienīts telpaugs daudzās mājās – tās priecē ar skaistiem ziediem, patīkamu aromātu un diezgan labi jūtas arī mūsu klimatā. Taču, kā brīdina dārzkopības eksperti, daudzi cilvēki pieļauj vienu būtisku kļūdu, kas liedz orhidejām uzziedēt.

Reklāma
Reklāma

Par laimi, šī kļūda ir viegli novēršama.

Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
Lasīt citas ziņas

Eksperti skaidro, ka lielākā kļūda ir pārlaistīšana. Orhidejas ir epifīti – dabā tās aug kokos un mitrumu uzņem no gaisa, nevis no mitras augsnes. Tādēļ, ja substrāts ir pārāk mitrs, augam draud sakņu puve, kas liedz uzņemt barības vielas un kavē ziedēšanu.

“Pārāk daudz ūdens ne tikai bojā saknes, bet arī noved pie tā, ka orhideja sāk dzeltēt, gali kļūst melni, un smagākos gadījumos lapas pat nobirst,” skaidro speciālisti.

Kā rīkoties?

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu
Dramatisks mačs Rīgā: Serbija ar Jokiču pārspēj Latviju ar minimālu pārsvaru
Vai Tramps apvienos Putinu un Zelenski pie viena galda? Tramps sola, ka sarunas būs
  1. Laistīt reti: tikai tad, kad substrāts pilnībā izžuvis.
  2. Mitrināt ar smidzinātāju: orhidejas labāk panes lapu un sakņu apsmidzināšanu ar ūdeni.
  3. Izmantot pareizu ūdeni: vislabāk – lietus ūdeni vai atdzesētu, vārītu ūdeni.

Dārzkopības eksperts atgādina, ka orhidejas nebūt nav tik kaprīzas, kā daudzi domā – galvenais ir ievērot dažus pamatnoteikumus: turēt tās atbilstošā temperatūrā – naktī 15–20°C, dienā 20–30°C. Tāpat nav ieteicams tās turēt uz palodzes, kas atrodas dienvidu pusē, jo saule var apdedzināt lapas. Labāk tām patiks austrumu vai rietumu puse.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Eksperte nosaukusi vietu, kur nedrīkst turēt orhidejas: tās “sadegs” dažu stundu laikā
Dārzs
“Es liku orhidejai ziedēt pusgadu”: sieviete atklāj auga “slepeno” kopšanas veidu
Divu sastāvdaļu šķīdums, ko var pagatavot mājās: kā rūpēties par orhidejām?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.