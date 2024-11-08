#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Kraupaini gurķi: kā atpazīt problēmu un pasargāt nākamās ražas no bojājumiem? 0

Ilona Klovāne / Latvijas mediji
Dārzs

Ko darīt, ja gurķi siltumnīcā slimo ar kraupi? Jautā Inita Rēzeknē.

Lasīt citas ziņas

Gurķu kraupis bojā galvenokārt vecās šķirnes, radot ievērojamus ražas zudumus. Slimības attīstību veicina paaugstināts gaisa mitrums un krasas temperatūras svārstības. Uz lapām parādās dažāda izmēra bāli zaļi, ūdeņaini plankumi, kas ar laiku kļūst pelēki. Uz augļiem vērojami tumši brūni, iegrimuši, cieti plankumi, miza plaisā.  

Lai apkarotu kraupi, jāpāriet uz izturīgām šķirnēm, aprakstos tās apzīmē ar simboliem C vai S.

Pašauglīgo konservējamo hibrīdo šķirņu ir daudz, un gandrīz visām piemīt izturība pret kraupi, tostarp gurķu mozaīkas vīrusu un īsto miltrasu.  

Ar kraupi slimie augi jāiznīcina, jo tajos saglabājas slimības ierosinātāji. Diemžēl nav 3. klases ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu, ko atļauts izmantot gurķu kraupja ierobežošanai.

