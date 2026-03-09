“Te nav runa par stratēģijas trūkumu…” Ir izskaidrojums Trampa mūžīgajai pietātei un labvēlībai pret Putinu 0
Publicists Vitālijs Portņikovs skaidrojis, ka ASV prezidents ir labvēlīgs tiem līderiem, kurus uzskata par sev līdzvērtīgiem pēc spēka, un pie šādiem politiķiem viņš pieskaita arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Portņikovs intervijā izdevuma “Newsader” YouTube kanālam skaidroja, kāds ir Trampa priekšstats par pasauli un kāpēc tas neļauj viņam nostāties pret Putinu.
“Te nav runa par stratēģijas trūkumu. Tas ir jautājums par lielāka spēka cilvēka uzvedību ielu kautiņā. Pēc sava rakstura Tramps ir cilvēks, kurš ir gatavs sist tam, kurš ir vājāks, bet nav gatavs cīņai ar to, kurš ir vai šķiet līdzvērtīgs. Nemaz nerunājot par to, ka viņš nekad necīnīsies ar kādu, kurš ir stiprāks. Vienkārši, par laimi viņam, par Amerikas Savienotajām Valstīm stiprāka pasaulē nav neviena. Tas nozīmē, ka var sist vājāko, bet Putins un Sji Dzjiņpins Trampam ir līdzvērtīgi lielvalstu līderi, ar kuriem jāvienojas,” sacīja publicists.
Portņikovs arī norādīja, ka Tramps nav vilcinājies pieņemt lēmumus par agresīvām darbībām pret citu valstu līderiem.
“Tramps nevilcinājās dot rīkojumu likvidēt Irānas līderi un uzskatīja to par panākumu, viņš nebaidījās dot rīkojumu nolaupīt Venecuēlas prezidentu, lai gan, kā jūs saprotat, pēdējo reizi esošu valsts vadītāju nogalināja jau sen. Tas notika 1979. gadā, kad padomju specvienība likvidēja Afganistānas Revolucionārās padomes priekšsēdētāju Hafizullu Aminu. Taču, kad Putins viņam pastāstīja par dronu triecieniem viņa rezidencei, Tramps bija nikns. Tad rodas jautājums — kāda ir atšķirība?” skaidroja publicists.
Portņikovs uzsvēra, ka Trampa attieksme pret autoritāriem lielvalstu līderiem ir īpaša.
“Kāpēc Hameneja likvidēšana viņam šķiet pilnīgi normāls, leģitīms akts, bet, ja Krievija atrodas karā ar Ukrainu, gadiem iznīcina Ukrainu, nogalina civiliedzīvotājus un ukraiņu droni trāpa Krievijas prezidenta rezidencei, tad tas tiek uzskatīts par noziegumu? Kāda ir atšķirība starp Hameneju un Putinu? Tā ir tajā, ka Tramps savā cieņā pret autoritāriem lielu kodolvalstu līderiem sevi uzskata nevis par vecāko, bet gan par jaunāko partneri. Viņaprāt, atentāts pret šādiem līderiem ir zaimojošs, jo viņa pasaules uztverē nedrīkst uzbrukt stiprajam,” paskaidroja Portņikovs.