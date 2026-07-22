Izpildījuši gada plānu: “Čipsis un Dullais” kopā ar reperi BUSH izdod jaunu singlu 0
“Čipsis un Dullais” izdod tikai vienu dziesmu gadā, un tā jau divdesmit gadus. Tradīcija turpinās un paplašinās – tiek uzsākts jauns cikls grupas muzikālajā ceļojumā – “Satikšanās”, un kopā ar leģendāro repa mākslinieku BUSH klausītājiem tiek nodota dziesma “Neskaries, neapdedzinies”.
“Lai cik neticami tas izklausītos, dziesma radās Liepājā. Kā parasti, neko neplānojām, bet, kā jau tas notiek, kavējot laiku pirms koncerta, ieskanējās muzikālais rifs, kuru – zinot, ka lietas aizmirstas – ātri ierakstijām telefonā. Pēc apmēram gada, atkal esot Liepājā un atkal kavējot laiku, atcerējāmies par šo ideju, turpinājām to, un šoreiz mēs sajutām, ka dziesma sagaida rečetatīvu,” stāsta mākslinieki.
“Tā kā mūs ir grūti pārsteigt, ļāvāmies mūzikai un uzrunājām senu draugu un rečetatīvās mūzikas leģendu BUSH. Nosūtījām demo, un viņš teica, ka darām.”
Liels bija mākslinieku pārsteigums, kad, visiem satiekoties studijā, atklājās, ka dziesmas teksts pie BUSH atnācis, staigājot tieši pa Liepājas pludmali.
Dziesmas būtību var iekapsulēt vienā frāzē: “Katrs salms lūst ar troksni, kas ir šī dziesma.” Arī dziesmas nosaukums nav nejaušs – “Neskaries, neapdedzinies”, jo dubults noliegums ir aicinājums uz dubultu darbību. Šajā gadījumā – noklausīties dziesmu!
Dzīvesstila zīmols jaunās dziesmas ierakstā turpina savu veiksmīgo satikšanos ar producentu Kristapu Ērgli (taperoom studio) un uzsver, ka šoreiz savstarpējā uzticība sasniegusi grupai vēl nepieredzētus augstumus. Turpinājums sekos.
Un ja jau kaut ko dara, tad, pie viena, loģisks solis bija atkal satikties arī ar fotogrāfu Kristapu Kalnu, kā rezultātā tapa bilžu sērija “Mazliet pazaudējušies vīrieši veikalā DEPO”. Paldies veikalam par sapratni, kas ir laba dziesma un ko tā prasa.
Lai arī dziesmai nav nekāda sakara ar Liepāju, tomēr bez mūziķiem mīļās vēju pilsētas šī dziesma nebūtu tapusi, tāpēc grupa dodas “Dzintara tūrē”, un dziesmas pirmatskaņojums dzīvajā notiks tieši Liepājā:
24. Jūlijā, Pegaza pagalmā
25. Jūlijā, Saldus saulē
31. Jūlijā, Summer Sound festivālā
“Čipsis un Dullais” ir pašmāju mūzikas dzīvesstila zīmols, kas izpilda romantiskas dziesmas pašu definētajā “jaunā viļņa šlāgera” žanrā. Kā saka paši mākslinieki: “Mēs neesam mehāniski, mēs esam organiski. Mūsu dziesmās nav jēgas, tajās ir ceļavārdi.”
Grupas kontā ir divi studijas albumi – Alternative.lv apbalvotais debijas ieraksts “P.S. es Tevi mīlu” (2012) un “Zelta mikrofonam” nominētais “Bravo!” (2020), kā arī 2023. gadā vinila formātā izdotā labāko dziesmu izlase “Zelta večuki”. Dueta lielākie hiti stabili iekaro klausītāju sirdis straumēšanas platformās – “Kad meitenes skumst” noklausīta jau vairāk nekā miljonu reižu, bet singls “Asaras” pārsniedzis 700 tūkstošu robežu.
Dzīvesstila zīmols regulāri uzstājas uz visām Latvijas skatuvēm, kur vien tiek uzaicināts. Ja kaut kur nespēlē – tātad neuzaicināja.