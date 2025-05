Eirovīzijas dziesmu konkurss ir viens no Eiropā populārākajiem mūzikas pasākumiem, kas kopš 1956. gada katru maiju pulcē miljoniem skatītāju Eiropā un ārpus tās.

Organizēts Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) paspārnē, konkurss apvieno dalībvalstis, kuras sacenšas ar oriģināldziesmām, demonstrējot muzikālo daudzveidību, kultūras identitāti un māksliniecisko radošumu.

Latvija konkursā debitēja 2000. gadā ar grupu Brainstorm un dziesmu “My Star”, izcīnot 3. vietu, bet vienīgo uzvaru guva 2002. gadā ar Marie N dziesmu “I Wanna”.

2025. gada Eirovīzijā, kas notiek Bāzelē, Šveicē, Latviju pārstāv grupa Tautumeitas ar dziesmu “Bur man laimi” – pirmo pilnībā latviešu valodā izpildīto dziesmu finālā kopš 2004. gada, kas simbolizē latviešu kultūras un folkloras atdzimšanu uz starptautiskās skatuves.

Latviešu sabiedrība sociālajos tīklos, īpaši platformā X, aktīvi reaģēja uz Tautumeitu uzstāšanos un konkursa finālu kopumā. Lūk, var ielūkoties komentāros, kur nekritizē, neanalizē, bet vienkārši ar smaidu dalās iespaidos par to, ko ievērojuši un novērojuši konkursa gaitā.

lmaooo this is better than any group pic pic.twitter.com/xTqrlFiSN4

— marija | #05!! 🇱🇹🇸🇪🇦🇱 (@treperisrce) May 16, 2025