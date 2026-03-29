Klusā slepkava… Ārste par nāvējošu slimību, kuru nereti neatklāj līdz pat pēdējai stadijai
Līga Kukša, pneimonoloģe, RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centra speciāliste, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta par kluso slepkavu – plaušu vēzi.
TV24 skatītājs ir satraukts: Ir dzirdēti gadījumi, kad cilvēks regulāri pārbauda plaušu veselību un viss ir kārtībā līdz brīdim, kad pēkšņi vēzis jau ir pēdējā stadijā. Kā tas vispār iespējams?
L. Kukša neslēpj – tas ir iespējams. Ja persona smēķē, ir regulāri jāveic plaušu rentgens. Viņa pauž, ka pēc konkrēta vecuma pacientiem plaušu vēzis tiek atklāts biežāk. Pneimonoloģe stāsta, ka plaušu vēzis tiek saukts arī par kluso slepkavu – rentgens var neuzrādīts izmaiņas plaušās.
