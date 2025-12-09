ASV prezidents Donalds Tramps.
"Jā, es domāju, ka ir pienācis laiks." Tramps paziņo, ka Ukrainas tautai jādod iespēja balsot

LA.LV
14:49, 9. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps intervijā “Politico” paziņoja, ka Ukrainā jārīko vēlēšanas.

Uz žurnālista jautājumu, vai, viņaprāt, ir pienācis laiks rīkot vēlēšanas Ukrainā, ASV līderis atbildēja apstiprinoši.

“Jā. Es tā domāju. Ir pagājis ilgs laiks… Lietas neiet pārāk labi. Jā, es domāju, ka ir pienācis laiks. Es domāju, ka ir laiks rīkot vēlēšanas,” pauda ASV prezidents.

Viņš arī teica, ka Ukrainā it kā tiek “izmantots karš”, lai novērstu vēlēšanu rīkošanu.

“Viņi izmanto karu, lai nerīkotu vēlēšanas, bet es domāju, ka Ukrainas tautai vajadzētu būt šādai izvēlei. Un varbūt Zelenskis uzvarētu. Es nezinu, kurš uzvarētu. Bet viņiem jau sen nav bijušas vēlēšanas. Ziniet, viņi runā par demokrātiju, bet tas nonāk līdz vietai, kur tā vairs nav demokrātija,” sacīja Tramps.

Zelenskis iepriekš paudis galveno nosacījumu vēlēšanu rīkošanai Ukrainā. Pēc viņa teiktā, viņš ir gatavs to darīt, ja tiks panākta pamiera vienošanās.

“Mēs esam gatavi. Ja tiks panākta pamiera vienošanās, pat ja tas būs sarežģīti saskaņā ar mūsu Konstitūciju,” sacīja prezidents. Viņš precizēja, ka vēlēšanas ir iespējamas tikai sadarbībā ar partneriem un ar drošības garantijām.

