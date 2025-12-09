“Tas ir ļoti slikti!” Tramps pauž satraucošu prognozi par Eiropas nākotni – ko viņš ar to vēlas pateikt? 0
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien brīdināja, ka Eiropa dodas “ļoti sliktos virzienos”, dažas dienas pēc tam, kad viņa jaunajā drošības stratēģijā Eiropa bija kritizēta par masu migrāciju.
Tramps vispirms kritizēja “nejauko” 140 miljonu ASV dolāru naudassodu, kuru Eiropas Savienība (ES) piespriedusi Īlona Maska sociālo mediju platformai “X”, bet pēc tam paplašināja savu vārdisko uzbrukumu.
“Eiropai jābūt ļoti uzmanīgai. [Viņi] dara daudzas lietas. Mēs gribam saglabāt Eiropu kā Eiropu,” Tramps sacīja reportieriem Baltajā namā.
“Eiropa dodas dažos sliktos virzienos. Tas ir ļoti slikti, ļoti slikti cilvēkiem. Mēs negribam, lai Eiropa tik ļoti mainītos. Viņi dodas dažos ļoti sliktos virzienos,” sacīja Tramps.
Trampa jaunie izteikumi seko Eiropas kritikai, kas pausta piektdien Baltā nama publiskotajā nacionālās drošības stratēģijā.
Šajā dokumentā pausta asa kritika par Eiropas migrācijas un vārda brīvības politiku, pausts pieņēmums, ka viņiem draud “civilizācijas izdzēšanas perspektīva”, un izteiktas šaubas par to, vai viņi ilgtermiņā būs uzticami kā Amerikas partneri.
Stratēģijā teikts, ka ekonomisko stagnāciju Eiropā “aizēno reāla un daudz skarbāka civilizācijas izdzēšanas perspektīva”. ASV uzskata, ka Eiropu novājina tās imigrācijas politika, dzimstības samazināšanās, “vārda brīvības cenzūra un politiskās opozīcijas apspiešana”, kā arī “nacionālās identitātes un pašapziņas zudums”.
“Ja pašreizējās tendences turpināsies, pēc 20 vai mazāk gadiem kontinents vairs nebūs atpazīstams. Līdz ar to nebūt nav skaidrs, vai dažu Eiropas valstu ekonomika un militārās aprindas būs pietiekami spēcīgas, lai saglabātu uzticamu sabiedroto statusu,” teikts dokumentā. “Daudzas no šīm valstīm pašlaik pastiprina savu pašreizējo kursu. Mēs vēlamies, lai Eiropa paliktu eiropeiska un atgūtu savu civilizācijas pašapziņu.”