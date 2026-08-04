Ekskluzīva iespēja ielūkoties Kristapa Porziņģa garāžā – tur slēpjas īsti dārgumi un reti eksemplāri 0
Slavenais Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ir pazīstams ne tikai ar saviem iespaidīgajiem sasniegumiem sportā – viņš ir arī kaislīgs auto entuziasts. Viņa garāžā vieta atradusies rūpīgi atlasītiem “Mercedes-Benz” modeļiem, starp kuriem atrodami īpaši reti eksemplāri.
Kā atklājas, simpātijas pret šo auto marku sportists ir mantojis no ģimenes, un gadu gaitā viņš ir izveidojis patiesi apskaužamu kolekciju.
Nesen sociālā tīkla “Instagram” profilā @thecelebrity_cars tika publicēts plašāks ieskats Porziņģa unikālajā auto kolekcijā. Par vienu no vērtīgākajiem tā dārgumiem tiek uzskatīts no Francijas atvestais 1982. gada “Mercedes-Benz 500 SEC Koenig Specials”. Šie ekstravagantie, pārbūvētie modeļi ir kļuvuši par īstām 80. gadu ikonām un ir liels retums – tiek lēsts, ka visā pasaulē mūsdienās saglabājušies vien aptuveni 100 šādu automobiļu.
Tikpat īpašs ir arī baltais “Mercedes-Benz 560 SEC”, kas ticis pie nosaukuma “TONY” – par godu ikoniskajam tēlam Tonijam Montanam no kulta filmas “Seja ar rētu” (“Scarface”). Šis automobilis ir pilnībā individualizēts Rīgā – “Lucky Thirteen Workshop” darbnīcā – un tiek dēvēts par patiesi vienreizēju projektu.
Ar to viss nebeidzas, jo ekskluzīvo kolekciju papildina arī divi jaudīgi “Mercedes-Benz S600” modeļi ar V12 dzinējiem, pirmās paaudzes G-klases džips, kā arī melns “BRABUS G-Wagon”.
Zināms, ka pirms šīs īpašās kolekcijas veidošanas Porziņģa iecienītākie ikdienas spēkrati bija “Mercedes-AMG S63” modeļi. Savukārt viņa jaunākie auto pirkumi joprojām spēj piesaistīt sabiedrības uzmanību – pavisam nesen, 30. jūnijā, Grīziņkalnā notiekošajā pasākumā “Kings of Air 2026” sportists ieradās ar pilnīgi jaunu, 2025. gadā ražotu “Mercedes”, liekot atskatīties ne vienam vien klātesošajam.
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