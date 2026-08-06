“Pēdējā laikā tas notiek diezgan bieži,” latvieši pastāsta par situācijām lidostās, kas var izjaukt ceļojumu pirms tas vispār sācies 0
Tie, kuri ceļo, zina, ka brauciena laikā var gadīties visdažādākie pārpratumi un neparedzētas situācijas. Taču svarīgākais šķiet pavisam vienkāršs – vispirms vispār nokļūt galamērķī. Arī tas ne vienmēr izdodas. Kādam ceļojumu var izjaukt pase ar beigušos derīguma termiņu, citam – atcelts reiss, bet vēl kādam pašam sava kavēšanās.
LA.LV jau iepriekš, atsaucoties uz pieredzi, rakstījis par gadījumiem, kad, piemēram, autobusi mēdz aizbraukt ātrāk, nekā paredzēts grafikā. Taču lidmašīnas izlidošana krietni pirms paredzētā laika daudziem šķistu gandrīz neticama situācija. Tomēr tieši ar ko tādu nācies saskarties kādai ģimenei Rīgas lidostā.
“Rīgas lidosta, 7dienas pēcpusdiena. Esam ar meitu Iglu kluču laukumiņā. Līdz izlidošanai vēl 45 minūtes. Īpaši nesteidzos, uz geitu gatavojos iet tikai ~30 minūtes pirms, jo nīkšana ar mazu bērnu nav variants. Izmetot tukšo sulas paku, netīšām iemetu aci tablo un ieraugu – “Final call”. Labi, ka geits netālu – iekāpām vienas no pēdējām, un lidmašīna izlidoja 30 minūtes iepriekš. Neviena paziņojuma, ka iekāpšana sākusies. Nākamreiz būs mācība, ka reisi ne tikai kavējas, bet arī izlido krietni agrāk,” raksta Egija.
Izrādās, ka arī citi ceļotāji ir piedzīvojuši līdzīgas situācijas. Ar savām pieredzēm viņi dalās komentāru sadaļā:
“Reiz lidoju no Bilundes uz Rīgu. Laicīgi ierados lidostā, piereģistrējos. Man teica, lai nekur neeju. Pēc brīža mani aicināja uz lidmašīnu. 45 minūtes pirms laika. Bijām tikai … 2 pasažieri. Un viena stjuarte. Tas no sērijas … “reiz bija”.”
“Pēdējos divos lidojumos man bija līdzīgi. Viens – ka pēkšņi ir pasu kontrole arī starp ES valstīm, kas bija mega lēna, rindas garas, otrs – izlidošana ātrāka. Vienā no reizēm 1x sauca vārdu, uzvārdu pa skaļruni, lai gan līdz lidojumam kādas 30–40 minūtes vēl bija un jau gāju uz geitu.”
“Īstenībā pēdējā laikā tas notiek diezgan bieži. Bordē geitā vai autobusos. Un, kad reāli būtu jāsākas bordingam, jau ir “Final call”. Visi stāv geitā un gaida, kad reāli varēs kāpt lidmašīnā. Bet biļetes jau ir pārbaudītas.”
“Esam divas reizes aizsēdējušies šādi piektdienas vakarā Varšavas lidostas burgernīcā, kad nākamais reiss uz Rīgu ir svētdien. Ar divām reizēm pietika, un jā, nesauc nevienu pa visu lidostu arī tur..:)”
“Gate closing laiks ir, kad vārti tiek slēgti un iekāpšanai būtu jābūt pabeigtai. Pēdējā laikā ļoti bieži šādi – vismaz laikā izlido, nevis tikai sāk iekāpšanu.”