Mārtiņš Egliens

Mārtiņš Egliens atklāj neizskaidrojamu pavērsienu cīņā ar smago slimību: “Es sapratu, kas ir eņģeļi…” 0

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kokteilis.lv
14:33, 4. augusts 2026
Kokteilis Dzīvo

360 kanāla raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens sarunā atklāti stāsta par laiku, kad viņa dzīvē ienāca smaga slimība, un cilvēkiem, kuri šajā periodā kļuva par viņa lielāko atbalstu.

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Aktieris atzīst, ka tieši šajā pārbaudījumu posmā visvairāk sajutis apkārtējo cilvēku atbalstu un sapratis, cik nozīmīgi ir tie, kuri parādās īstajā brīdī. Mārtiņš šos cilvēkus sauc par saviem “eņģeļiem” – tiem, kuri negaidīti snieguši spēku un palīdzējuši turpināt cīņu.

“Es sapratu, kas ir eņģeļi. Tie ir tie cilvēki, kurus Dievs atsūta pie tevis. Vienkārši, lai tevi kaut kā stiprinātu,” stāsta Mārtiņš Egliens.
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Viņš atceras, ka atbalsts nācis no dažādiem cilvēkiem – gan ar praktisku palīdzību, gan vienkārši ar vārdiem, kas konkrētajā brīdī devuši milzīgu spēku.

Kad kļuva skaidrs, ka ārstēšanās turpināšanai nepieciešama palīdzība Vācijā, aktieris nolēma pieņemt līdzcilvēku atbalstu un lūgt palīdzību. Atsaucība viņu pārsteidza, vien pāris stundu laikā vajadzīgā nauda bija saziedota.

Tomēr Mārtiņš neslēpj – nebija viegli pieņemt domu, ka cilvēki viņa ārstēšanai ziedos naudu. “Grūti ir saņemties, lai tu piekristu tam, ka tev tagad tauta ņems un ziedos,” atzīst aktieris.

Viņš atklāj, ka saziedotā nauda viņam joprojām ir ļoti nozīmīga, taču nākotnē, kad būs pilnīga pārliecība, ka smagais dzīves posms ir aiz muguras, viņš vēlas šo palīdzību nodot tālāk tiem, kuriem tā būs nepieciešama vairāk.

Sarunā Mārtiņš stāsta arī par sarežģīto ārstēšanās ceļu un dažādām procedūrām, kas palīdzējušas uzlabot pašsajūtu un atgūt balsi. Viena no tām bijusi botoksa injekcija, taču sākotnēji tās rezultāts radījis papildu satraukumu.

“Pēc piecām dienām paliek sliktāk. Paiet mēnesis – vēl sliktāk. Paiet trīs mēneši – pavisam slikti,” atceras aktieris.

Tomēr tad noticis negaidīts pavērsiens – brīdī, kad vajadzēja kļūt vēl grūtāk, situācija sāka mainīties uz labo pusi. Lai gan mediķi šo situācijas maiņu līdz galam nav varējuši izskaidrot, aktieris pats kādā brīdī pieņēmis svarīgu lēmumu – pārstāt nemitīgi koncentrēties uz ārstēšanos.

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