Nākamnedēļ Visumā norisināsies “trīskārša izrāde” – cilvēki šajā fenomenā saskata apokaliptiskas zīmes 0
Tiešsaistē ir uzplaiksnījuši brīdinājumi par pasaules galu, jo 12. augustā dažu stundu laikā cits pēc cita norisināsies trīs iespaidīgi kosmiski notikumi, ziņo Daily Mail.
Pilns saules aptumsums, Perseīdu meteoru plūsmas kulminācija un sešu planētu parāde pārvērtīs debesis par kaut ko tādu, ko pārsteigtie sociālo tīklu lietotāji jau nodēvējuši par Visuma “trīskāršo izrādi”.
Šī sakritība ir izraisījusi trakas spekulācijas par to, ko šī debesu parādība varētu nozīmēt. Cilvēki tiešsaistē prātojuši, ka tam ir kāds baisāks iemesls. “Tas izklausās pēc ievada katastrofu filmai,” platformā “X” rakstīja kāds lietotājs.
Kāds cits piebilda: “Nu, senie maiji aptumsumu, zvaigžņu izkārtojumu un meteoru lietu uztvertu kā apokaliptiskas zīmes. Tāpēc, iespējams, milzīgs karš, masveida ražas zudums vai dieva dusmas. Veiksmi visiem!!”
“Tas burtiski ir pasaules gals,” paziņoja kāds lietotājs.
Kāds cits brīdināja: “Ja dzirdat bazūnes skanam, nepievērsiet tam uzmanību un dariet savas lietas.”
Citi jokoja, ka Visums gatavojas “sākt saudzīgu sistēmas pārstartēšanu” un ka “astronomijai ir pienācis sezonas fināls”.
Tomēr nav nekādu zinātnisku pierādījumu tam, ka šie notikumi liecinātu par gaidāmu katastrofu vai ka tie būtu savstarpēji saistīti citādi.
Aptumsums uz īsu brīdi ietīs tumsā daļu Grenlandes, Islandes, Spānijas un Portugāles, savukārt dažos ASV reģionos būs vērojams daļējs aptumsums. Vēlāk tajā pašā naktī Merkurs, Jupiters, Marss, Saturns, Urāns un Neptūns parādīsies izkliedēti plašā lokā tieši virs galvas.