Ja tev drīzumā plānots pirmais randiņš, šīs 3 lietas labāk nedari 0
Dažreiz pietiek ar vienu jautājumu vai nepareizu attieksmi, lai randiņš beigtos, pirms tas īsti sācies.
Reāli piemēri rāda, ka gan vīrieši, gan sievietes pirmajās tikšanās reizēs pieļauj līdzīgas kļūdas – no pārlieku personīgiem jautājumiem līdz sliktām manierēm. Un pats neērtākais ir tas, ka bieži vien paši pat nenojaušam, ka izstarojam enerģiju, kas otru no mums atgrūž, nevis pievelk. Jā, ļoti iespējams, ka visa vaina slēpjas uztraukumā, bet reizēm – mūsu attieksmē.
Ja tev drīzumā plānots pirmais randiņš, tad centies izvairīties no šīm 3 lietām, kuras tavu randiņa partneri drīzāk atgrūdīs!
1. Pārāk personīgu jautājumu uzdošana
Kāds jauns vīrietis, ap 25 gadiem, stāstīja, ka pirmajā randiņā sieviete viņam pajautājusi: “Cik tu pelni?” – un tas bija mazāk nekā 10 minūtes pēc satikšanās.
Cits jauns vīrietis teica, ka viņam uzreiz pajautāts par nostāju attiecībā uz abortiem. Vēl viens tika iztaujāts, par ko viņš balsojis pēdējās vēlēšanās.
Savukārt sievietes stāstīja, ka viņām jautāts par finansiālo stāvokli un vakcinācijas statusu. Tas rāda, ka neatkarīgi no konkrētās tēmas, jebkas par finansēm, politiku vai iespējams – reliģiju – ir vienkārši pārāk personiski pirmajam randiņam.
2. Neiejūtīga, iedomīga, negatīva attieksme
Sievietes atzina, ka viņām nepatīk vīrieši, kas lielās ar sevi, runā slikti par bijušo partneri, vaino citus un kopumā ir negatīvi. Viņas atbaida arī gaidas, ka sievietei pirmajā randiņā ir jāmaksā vai jāiesaistās intīmās attiecībās. Un, ja parādās sieviešu nicināšanas attieksme – randiņš beidzas uzreiz.
Vīriešus savukārt atbaida sievietes ar zemu pašvērtējumu (kas pastāvīgi sevi noniecina), bet arī tās, kuras ir pārāk iedomīgas un lielās. Randiņš nolemts neveiksmei arī tad, ja viņa jau pirmajā reizē runā par kopīgu nākotni.
3. Sliktas manieres
Vīriešiem nepatika, ja sieviete kavē, neatbilst savām fotogrāfijām, pārāk bieži skatās telefonā, runā tikai par sevi vai vairāk interesējas par vietu, kur viņi atrodas, nevis par pašu randiņu. Viņiem nepatīk arī, ja sievietes salīdzina viņus ar bijušajiem, ir pārāk skaļas, dzer vairāk nekā viņš vai lieto rupjus vārdus.
Sievietēm savukārt nepatīk, ja vīrietis ir nepacietīgs (piemēram, pārāk daudz raksta pirms tikšanās), kontrolējošs (piemēram, pasūta viņas vietā), vai arī saka pārāk daudz komplimentu, kas šķiet nedabiski. Tādi izteikumi kā “Tu esi mana sapņu sieviete” vai “Tu esi tik seksīga, es nevaru sagaidīt, kad aiziesim projām” tiek uztverti kā pārspīlēti un “iznīcina” visas iespējas uz otro randiņu.
Ko abi dzimumi patiesībā novērtē?
Ko darīt pirmajā randiņā: esi klātesošs, ziņkārīgs (bet ne uzmācīgs), atsaucīgs, patiess, pozitīvs, laipns, rotaļīgs, uzvedies pieklājīgi.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.