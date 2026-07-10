Mēs dodamies uz darbu, lai saņemtu algu, protams, ja esam vieni no veiksminiekiem, tad mums arī patīk mūsu darbs un mēs to izbaudām, bet mēneša baigās tomēr gaidām naudu. Ja tā kavējas, sākas problēmas. Vienreiz var visādi gadīties, bet ja sistemātiski tiek kavētas algas dienas – tā ir nopietna problēma. Lai gan darba devējs atvainojas un sola, ka nauda būs, realitātē darbiniekiem nākas dzīvot neziņā un spriedzē. Šāda pieredze ir Ģirtam savā darba vietā. Tāpēc, iepazīstoties ar Ģirta stāstu, vaicājam, cik ilgi darba devējs drīkst kavēt algu, un kādas ir darbinieku tiesības šādā situācijā?
“Rakstu jums, jo vairs nezinu, kur meklēt palīdzību un vai tas, kas notiek mūsu darbavietā, vispār ir normāli.
Strādāju kā pavārs vienā Rīgas kafejnīcā. Darbs ir smags – garas stundas uz kājām, karstumā, steigā, bieži vien bez normāla pārtraukuma. Bet es to daru, jo man patīk gatavot un man ir vajadzīgs darbs, lai uzturētu ģimeni. Problēma ir viena – algas pie mums regulāri kavējas.
Sākumā tās bija dažas dienas, tad nedēļa… Tagad tas jau ir kļuvis par normu. Mēs katru mēnesi dzīvojam neziņā – kad būs nauda. Rēķini negaida, īre negaida, bērniem vajag ēst. Bet alga vienkārši nenāk.
Visvairāk sāp tas, ka, ja kāds kolēģis aiziet pie viņa personīgi un lūdz, tad viņam algu pārskaita ātrāk. Bet pārējiem jāgaida. Tas rada spriedzi kolektīvā, dusmas un sajūtu, ka ar mums manipulē.
Es katru dienu eju uz darbu, godīgi daru savu darbu, bet iekšā ir rūgtums. Vai tas ir normāli – strādāt un nezināt, kad saņemsi algu? Godīgi sakot, jau esmu domājis – vai man vispār ir jāturpina strādāt, ja alga netiek maksāta laikā? Bet tad uzreiz ir bail – ja aiziešu, vai atradīšu citu darbu, dzirdu, cik daudziem šobrīd grūti atrast jaunu darbavietu.
Tāpēc vēlos jautāt – ko darīt šādā situācijā? Cik ilgi darba devējs drīkst kavēt algu? Vai man ir tiesības nenākt uz darbu, ja man nemaksā?
Jo šobrīd sajūta ir tāda – mēs strādājam, bet dzīvojam kā uz parāda,” Ģirta sirds ir pilna.
Atbildi sniedz Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa.
Saskaņā ar Darba likumu darba devējam darba samaksa jāizmaksā vismaz divas reizes mēnesī, ja vien darbinieks un darba devējs nav vienojušies par izmaksu reizi mēnesī. Līdz ar to darba devējam ir saistoši veikt darba samaksas izmaksu tās izmaksas noteiktajā laikā, kas noteikts darba līgumā vai darba kārtības noteikumos noteiktajā datumā.
Ja darba devējs algu neizmaksā noteiktajā laikā, darbiniekam radušos situāciju ieteicams sākumā risināt uzņēmuma iekšienē, iesniedzot rakstveida sūdzību darba devējam, kurā pieprasot nodrošināt darba samaksas izmaksu nolīgtajā darba samaksas izmaksas laikā.
Darba devējam sūdzība jāizskata un jāsniedz atbilde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Sūdzību ieteicams sagatavot divos eksemplāros:
– vienu iesniegt darba devējam,
– uz otra saņemt atzīmi par saņemšanu.
Sūdzību var arī nosūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi, saglabājot pasta kvīti.
Ja alga joprojām netiek izmaksāta, kā arī tiesību aizskārums turpinās, kavējot darba samaksas izmaksu darbinieks var vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu par darba tiesību pārkāpumu. Iesniegumu var:
– nosūtīt ar drošu e-parakstu uz e-pastu [email protected],
– nosūtīt pa pastu,
– iesniegt e-Adresē,
– iesniegt klātienē tuvākajā Valsts darba inspekcijas reģionālajā struktūrvienībā (detalizētāka informācija pieejama Valsts darba inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vdi.gov.lv/lv/iestades-kontakti)
Vai tev ir bijušas problēmas ar algu izmaksu darba vietā? Varbūt tev ir pārāk zema alga? Vai esi piedzīvojis citas nejēdzības? Raksti man uz [email protected].
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