"Ja tu būtu stāvoklī, es rūpētos pa tevi!" Magonei un viņas mīlniekam Edgaram radušās domstarpības svarīgā jautājumā…

27. oktobris 2025
Šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc iepazīšanās mīlas nometnē Magone un Edgars attiecības turpina arī ārpus laukiem. Ieplānotais romantiskais randiņš Rīgā ātri vien izvēršas diskusijā par ģimenes budžeta veidošanu. Edgars uzskata, ka ģimenes budžetā viss jādala 50 pret 50, taču Magone tam asi iebilst.

Magone devusies uz Rīgu uz randiņu ar Edgaru. Edgars ieradies viņai pretī ar automašīnu, ir manāmi uztraukts un atzīstas, ka noilgojies. Sākot braukt, viņam uzreiz ir daudz jautājumu – cik bieži Magone brauc uz Rīgu, vai viņai patīk braukt uz Rīgu, vai viņai patīk pati Rīga…

Magone uzreiz apstādina satraukto kavalieri – pārāk daudz jautājumu vienkopus! Pa vienam uz tiem viņa ir gatava atbildēt: “Uz Rīgu braucu vismaz reizi mēnesī – kā Rīgas viesis. Jo es te nedzīvoju. Vecrīga skaista, šarms, kultūra – jā, bet dzīve Rīgā – nē. Būra variants. Ir tātad iegrožotā platībā cilvēki saspiesti, skrien uz darbu, pelna piķi, lai kādam to piķi atdotu. Mana brīvība te beidzas – tas ir būris manā skatījumā. Pilsētas dzīve ir ieslodzījums.”

Nu arī Magonei rodas jautājums, uz kuru atbildi viņa gribētu dzirdēt no Edgara: “Kā tu redzi ģimenes dzīvi? Katliņš – kurš cik tajā liks? 50 uz 50?”
Edgars uzskata, ka tieši tā – 50 uz 50 būtu godīgi. Magone uzreiz iebilst: “Es tam nepiekritīšu, jo tad ir jādara visi darbi uz tik. Jo sieviete piekususi atnāk mājās, ja stāvoklī vēl, tad jānēsā bebis, jāstrādā, ir fiziskā slodze…” Te gan Edgars pārtrauc Magoni: “Ja tu būtu stāvoklī, es rūpētos pa tevi. Jāskatās no situācijas.”

Magone savos uzskatos ir nelokāma: “Manuprāt ļoti egoistiski no vīrieša puses ir sievietei prasīt 50 uz 50, jo sievietei vienalga dzīvē ir vairāk pienākumu nekā vīrietim – viņas vairāk strādā, ja mēs būsim godīgi.”

Magone vairāk paskaidro arī Edgaram: “Man ir jāgatavo ēst, pieļauju, ka sievietes to dara biežāk, jāaudzē kaut kas, kas ir darbs ekstra – tā nav izklaide.” Un viņai ir vēl jautājumu ģimenes budžeta sakarībā: “Un frizieris un nagi – vai tas ir atkal jānodrošina man pašai, pašai jāatrod līdzekļi, ar ko es būšu smuka priekš sava džeka? Tev jāsaprot – gribi smuku, dod naudu!”

Edgars kļūst arvien domīgāks – bet ja nu džeks nepelnot tik daudz? Magone ir nepielūdzama: “Ja nepelna tik daudz, tad nevar cerēt uz brūti.”

