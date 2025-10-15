“Vienā reizē bija septiņi orgasmi,” Magone atklāj pikantas detaļas par piedzīvoto 0
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece, dzejniece Magone Liedeskalna kopā ar savu draudzeni Ilvu apmeklēja erotisko preču veikalu “Sexystyle”. Viņas tikās ar veikala konsultanti, kura izrādīja telpas, kas paredzētas pasākumiem, un pārrunāja pieejamo sortimentu. Sarunas gaitā Magone stāstīja par savu pirmo pieredzi šāda veida veikalā, kas notikusi, dzīvojot Anglijā, kur viņu aizveda tā laika partneris.
Magone atzina, ka šādu veikalu apmeklēšana viņai rada diskomfortu, ko viņa skaidroja ar audzināšanas iespaidu jeb “stigmu”. Viņa atcerējās traumatisku pieredzi no jaunības, kad viņas māte bija atradusi viņas mantās intīmu rotaļlietu. Magone emocionāli stāstīja: “Ak, Dievs! Man bija tik liels kauns, viņa to izcēla un rādīja visai mājai. Tā ir mana trauma, tāpēc es kaut ko tādu slēpju no visiem, jo tas ir ļoti dziļi intīms jautājums.”
Viņa pieļāva iespēju, ka šis “baudas rīks” vēl joprojām varētu atrasties viņas mammas mājā. Tāpat Magone atklāja, ka viņas pirmā reize erotisko preču veikalā notika Londonā.
Viņa dalījās atmiņās par savu toreizējo draugu: “Mūsu attiecības ilga apmēram pusgadu, līdz viņš aizbrauca. Tajā laikā viņš teica, ka esmu tik “karsta” un viņš netiek ar mani galā, tādēļ ieteica apmeklēt sekssšopu.” Magone, tobrīd jauna, kautrīga un nākusi no provinces, atzina, ka jutās neērti un nesaprata neko no piedāvātajiem priekšmetiem, atpazīstot labākajā gadījumā tikai lubrikantus un prezervatīvus.
“Viņš pats izvēlējās preces, ņemot vērā manu būtību un vajadzības. Rezultātā viņš vienā reizē radīja septiņus orgasmus. Tas bija ‘uzrāviens’!” Magone pauda pārliecību, ka ikviens ir “uzbudināms” līdz pat ārprāta līmenim.