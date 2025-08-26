Ja Ukraina zaudēs teritorijas, kādu signālu tas dos Taivānai un Grenlandei? 0
Ja armēņi iziet no savām teritorijām, sava autonomā apgabala, jo 30 gadu laikā nav varējuši tur noturēties, tad to var vērtēt tā, ka viņi labprātīgi ir atteikušies no šīm teritorijām un tā, ka tās ir viņu zemes. Vai tas teorētiski nozīmē, ka šo pašu principu varētu piemērot Donbasam, jo tur taču visi runā krievu valodā, tāpēc šīs zemes Ukrainai jāpamet? Tirgošanās ar Ukrainas zemēm ir amorāla – tad jau kādam var rasties ideja par Taivānu un arī Grenlandi. Šāda tēze tika izvirzīta TV24 raidījumā “Globuss”.
To raidījums lūdza komentēt Inetai Ziemelei, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesei. Viņa uzskata, ka par tiesiskuma principiem ir jācīnās vienmēr un starptautiskie principi ir jāpārzina, bet salīdzināt to, kas notika Baltajā namā, klātesot Armēnijas un Azerbaidžānas prezidentiem un ASV prezidentam Donaldam Trampam, ar pašreizējo situāciju Ukrainas kontekstā – nevar!
Ziemele skaidro, ka abas karojošās un strīdus puses piekrita tam, kādā veidā ASV diplomātiskā ceļā tik tiešām šo konkrēto konfliktu noregulēja; abas šīs valstis tam piekrita: “Kas ir būtiski un kas ir jāsaprot – valsts suverenitāte nozīmē to, ka valsts valdība, kura pārstāv tautas viedokli, pieņem šo kompromisa risinājumu bez jebkāda spiediena un labā ticībā, ņemot vērā arī sarežģīto vēsturi.”
To, ko mēs aizmirstam Kalnu Karabahas kontekstā, ir tas, ka armēņu izcelsmes turienes iedzīvotāji prasīja tiesības uz pašnoteikšanos un prasīja neatkarību līdzīgi kā Kosova; viņi uzskatīja, ka viņi ir tauta ar savu sarežģīti izveidojušos identitāti, tāpēc viņiem ir tiesības uz pašnoteikšanos līdz savas valsts izveidei, situāciju skaidro Ziemele.
Runājot par līdzīgu situāciju Ukrainas karā, “ja Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sēdīsies pie sarunu galda, abi vienosies par kaut ko, un Zelenskim būs savas tautas mandāts, tad rezultāts būs tas, ko viņi nolems un pie kā nonāks,” skaidro Ziemele.
