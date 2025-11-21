Jau atkal tiesa pārmāca VID! Aktuālā spriedumā tikuši vērtēti pārmērīgi informācijas pieprasījumi 0
Advokāts Lauris Klagišs savā “Facebook” kontā publicējis secinājumus no kāda aktuāla tiesas sprieduma. Tas varētu būt interesanti uzņēmējiem.
Turpinājumā advokāta rakstītais.
“Jau atkal tiesa pārmāca VID, jeb pārmērīgi informācijas pieprasījumi pirms audita ir atzīstami par administratīviem aktiem un pārsūdzami tiesā.
✔️Ikviens uzņēmējs zina, ko nozīmē saņemt vēstuli no Valsts ieņēmumu dienesta (VID). Bieži vien šīs vēstules ietver plašus un apjomīgus informācijas pieprasījumus, kas prasa iesniegt grāmatvedības reģistrus un kontu izdrukas par vairākiem gadiem. Līdz šim uzņēmēji bija nostādīti neapskaužamā situācijā: nepildīt prasību nozīmēja riskēt ar bargām sekām, bet vēršanās tiesā bieži tika noraidīta, tiesnešiem uzskatot šādus pieprasījumus tikai par “procesuālām darbībām”, kuras nevar pārsūdzēt. Taču Latvijas Republikas Senāts nesenā 2025. gada 29. oktobra lēmumā lietā Nr. SKA-410/2025 ir spēris izšķirošu soli uzņēmēju tiesību aizsardzībā, mainot šo bīstamo praksi. Šis lēmums kalpo kā nopietns signāls VID, ka dienesta rīcībai ir robežas.
✔️Konkrētajā lietā VID bija vairākkārt, 6 mēnešu garumā, pieprasījis kādam uzņēmumam iesniegt pilnas kontu izdrukas un grāmatvedības reģistrus par vairāk nekā divu gadu periodu. Būtiski, ka VID saviem pieprasījumiem pievienoja nopietnus brīdinājumus. Dienests informēja, ka informācijas nesniegšanas gadījumā tam ir tiesības uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, uzsākt saimnieciskās darbības apturēšanas procesu, kā arī pieņemt lēmumu par uzņēmuma izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra. Uzņēmums iebilda, ka pieprasījumi ir nepamatoti un draudošās sekas – nesamērīgas. Taču Administratīvās rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt pieteikumu, sekojot līdzšinējai praksei un atzīstot VID pieprasījumu par nepārsūdzamu procesuālu darbību.
✔️Senāts pilnībā atcēla zemākās instances tiesneša lēmumu, skaidri nodalot divas atšķirīgas situācijas.
1. Vienkārša uzklausīšana: Ja iestāde prasa informāciju, lai pieņemtu lēmumu, un vienīgās sekas tās nesniegšanai ir risks, ka lēmums būs personai nelabvēlīgs (jo tā nav izteikusies), tad tas ir tikai starplēmums vai procesuāla darbība.
2. Obligāts pienākums ar sodu: Turpretim, ja informācijas pieprasījums ir obligāti izpildāms un par tā nepildīšanu draud nelabvēlīgas sekas (piemēram, sods, darbības apturēšana), šāds pieprasījums rada tiesiskās sekas un ir uzskatāms par administratīvo aktu.
Senāts norādīja, ka šajā lietā VID pats bija konsekventi uzsvēris nelabvēlīgās sekas. Tādējādi dienests neapšaubāmi bija uzlicis uzņēmumam obligātu pienākumu, nevis tikai piedāvājis iespēju tikt uzklausītam. Līdz ar to šāds pieprasījums ir administratīvais akts un to var pārsūdzēt tiesā.
✔️Nosūtot lietu atpakaļ rajona tiesai, Senāts deva skaidrus norādījumus, kas tiesai būs jāpārbauda pēc būtības. Šie punkti tieši kritizē līdzšinējo VID visatļautību:
• Patvaļas pārbaude: Tiesai jāvērtē, vai VID informācijas pieprasījums nav prettiesisks un patvaļīgs.
• Mērķa skaidrība: Jāpārbauda, vai uzņēmējam vispār ir saprotams pieprasījuma un izmeklēšanas mērķis. Senāts norāda, ka neskaidrs mērķis “hipotētiski paver ceļu iestādes patvaļai”. Tas ir īpaši svarīgi, jo lietā uzņēmējs pauda bažas, ka patiesais mērķis ir pārbaudīt amatpersonas, kas jau skar datu aizsardzības (GDPR) jautājumus.
• Samērīgums un “ēnu audits”: Vissvarīgākais – tiesai jāvērtē, vai pieprasījums ir samērīgs. Senāts tieši norāda uz problēmu, ka pieprasījums, kas veikts pirms oficiāla administratīvā procesa (piemēram, audita) uzsākšanas, var būt “tik apjomīgs un apgrūtinošs, ka būtībā atbilst likumā regulētam nodokļu kontroles vai audita procesam”.
✔️Ko tas nozīmē jūsu biznesam? Šis Senāta lēmums ir būtiska uzvara uzņēmēju tiesību aizsardzībā. Tas apstiprina:
1. VID nevar slēpties aiz “procesuālām darbībām”: Ja VID pieprasa informāciju un vienlaikus draud ar saimnieciskās darbības apturēšanu vai izslēgšanu no PVN reģistra, tas nav tikai “pieprasījums” – tas ir lēmums, kuru var un vajag pārsūdzēt.
2. Aizsardzība pret “zvejošanu”: Tas dod tiesisku pamatu cīnīties pret pārmērīgiem, nesamērīgiem un neskaidriem informācijas pieprasījumiem, kas vairāk līdzinās “datu zvejošanai” vai mēģinājumam veikt pilnvērtīgu auditu bez tā oficiālas uzsākšanas un procedūru ievērošanas.
3. Tiesības uz skaidrību: Uzņēmējam ir tiesības saprast, kādam mērķim VID datus vāc, lai spētu pamatoti iebilst vai norādīt uz pieprasījuma nesamērīgumu.”