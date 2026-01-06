Pikanti ne tikai virtuvē! Nosaukts ēdiens, kas padara cilvēkus par seksa “mašīnām” 0
Vai tiešām šķipsniņa garšvielas var kļūt par slepeno ieroci mīlas dzīvē? Zinātnieki apgalvo – jā! Safrāns, kas ir pasaulē visdārgākā garšviela, kurai raksturīgs savdabīgs, rūgtens aromāts un izteikta garša, pēkšņi nonācis uzmanības centrā pavisam cita iemesla dēļ.
Jaunākie pētījumi liecina, ka šī zeltainā garšviela, ko izmanto tādos ēdienos kā paelja, var ievērojami palielināt libido, uzbudinājumu un seksuālo sniegumu, mazinot stresu un uzlabojot garastāvokli.
Zinātnieki apgalvo, ka, ēdot daudz paeljas, kas ir īpaši iecienīts ēdiens Spānijā, var palielināties cilvēka dzimumtieksme.
Medijs “Daily Star” citējis Dr. Danielu Amenu no “Amen Clinics”, ASV: “Esmu libānietis, un Tuvo Austrumu iedzīvotāji gatavo ēdienu, izmantojot daudz safrāna. Ir tāds teiciens — ja esi pārāk laimīgs, tu noteikti uzturā esi lietojis safrānu.”
Zinātnieki dažādos pētījumos atklājuši, ka garšviela ievērojami pastiprina vēlmi pēc seksa un uzbudinājuma.
Eksperti apgalvo, ka noslēpums slēpjas safrāna spēcīgajos dabiskajos savienojumos, kas var palīdzēt regulēt stresa hormonus, mazināt spriedzi un uzlabot garastāvokli – trīskāršs trieciens, kas paver ceļu labākam seksam.
Uztura speciāliste Klaudija Kalisto paskaidroja: “Safrāna dabiskie savienojumi var palīdzēt regulēt stresa hormonus un veicināt miera sajūtu, atbalstot veselīgu serotonīna līmeni. Stresa līmeņa pazemināšana ir lielisks veids, kā palielināt libido.”
Garastāvokli uzlabojošās priekšrocības neaprobežojas tikai ar guļamistabu. Pētījumi liecina, ka safrāns var mazināt arī depresijas simptomus un veicināt laimes sajūtu.
Tomēr zinātnieki apgalvo, ka tā spēja atslābināt prātu, vienlaikus uzbudinot ķermeni, padara to par vienu no spēcīgākajiem baudas pastiprinātājiem.
Laiks gatavot!
Safrānu var izmantot arī citos ēdienos – izmēģini smalko grūbu, safrāna un kokosriekstu piena biezputru ar karamelizētiem bumbieriem!
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.