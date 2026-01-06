Foto: Canva Pro/LA.LV kolāža

Pikanti ne tikai virtuvē! Nosaukts ēdiens, kas padara cilvēkus par seksa “mašīnām” 0

LA.LV
21:50, 6. janvāris 2026
Veselam Uzturs

Vai tiešām šķipsniņa garšvielas var kļūt par slepeno ieroci mīlas dzīvē? Zinātnieki apgalvo – jā! Safrāns, kas ir pasaulē visdārgākā garšviela, kurai raksturīgs savdabīgs, rūgtens aromāts un izteikta garša, pēkšņi nonācis uzmanības centrā pavisam cita iemesla dēļ.

Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Štatā vairs nebūs Dreģes, arī Martinsonei pasniegti dokumenti: Dailes teātris skaidro masu atlaišanas iemeslus 104
Lasīt citas ziņas

Jaunākie pētījumi liecina, ka šī zeltainā garšviela, ko izmanto tādos ēdienos kā paelja, var ievērojami palielināt libido, uzbudinājumu un seksuālo sniegumu, mazinot stresu un uzlabojot garastāvokli.

Zinātnieki apgalvo, ka, ēdot daudz paeljas, kas ir īpaši iecienīts ēdiens Spānijā, var palielināties cilvēka dzimumtieksme.

CITI ŠOBRĪD LASA
Deviņas lietas, ko dara visi suņi. Kāpēc mīlulis tev seko pat uz tualeti?
Miera sarunas ir sasniegušas jaunu pavērsienu: Zelenskis dod mājienu, kad varētu beigties karš
“Konkrētā aktrise nav arī teātra spožums un izcilība.” Ļaudis spriež par Dailes teātra skandālu, viedoklis par notikušo nav viennozīmīgs

Medijs “Daily Star” citējis Dr. Danielu Amenu no “Amen Clinics”, ASV: “Esmu libānietis, un Tuvo Austrumu iedzīvotāji gatavo ēdienu, izmantojot daudz safrāna. Ir tāds teiciens — ja esi pārāk laimīgs, tu noteikti uzturā esi lietojis safrānu.”

Zinātnieki dažādos pētījumos atklājuši, ka garšviela ievērojami pastiprina vēlmi pēc seksa un uzbudinājuma.

Eksperti apgalvo, ka noslēpums slēpjas safrāna spēcīgajos dabiskajos savienojumos, kas var palīdzēt regulēt stresa hormonus, mazināt spriedzi un uzlabot garastāvokli – trīskāršs trieciens, kas paver ceļu labākam seksam.

Uztura speciāliste Klaudija Kalisto paskaidroja: “Safrāna dabiskie savienojumi var palīdzēt regulēt stresa hormonus un veicināt miera sajūtu, atbalstot veselīgu serotonīna līmeni. Stresa līmeņa pazemināšana ir lielisks veids, kā palielināt libido.”

Garastāvokli uzlabojošās priekšrocības neaprobežojas tikai ar guļamistabu. Pētījumi liecina, ka safrāns var mazināt arī depresijas simptomus un veicināt laimes sajūtu.

Tomēr zinātnieki apgalvo, ka tā spēja atslābināt prātu, vienlaikus uzbudinot ķermeni, padara to par vienu no spēcīgākajiem baudas pastiprinātājiem.

Laiks gatavot!

Safrānu var izmantot arī citos ēdienos – izmēģini smalko grūbu, safrāna un kokosriekstu piena biezputru ar karamelizētiem bumbieriem!

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins uzsācis jauna veida karu pret “Rietumu nūģiem”; cīņā tiek sūtītas sievietes
Veselam
Pēc šīs pazīmes zobārsts var pateikt, cik bieži pacients nodarbojas ar orālo seksu
Kokteilis
Pētījumā atklāts vidējais laiks, cik ilgi vīrietis var izturēt gultā atkarībā no vecuma
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.