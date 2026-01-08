“Jau pēc 50 gadiem valstī būs vairāk cittautiešu, nekā latviešu un krievu kopā” – Juris ceļ trauksmi par Latvijas demogrāfiju 0
Autors: Juris Bogdanovs
Runa šoreiz būs par demogrāfisko katastrofu, kas jau pēc 100 gadiem būs iznīcinājusi latviešu valodu un tautu kā sugu. Tas nozīmēs arī Latvijas kā valsts izbeigšanos. Un tas tiek darīts ar VISU MŪSDIENĀS PIE VARAS ESOŠO POLITIĶU ROKĀM, tostarp naciononāļu, pat ja ikdienā viņi nebeidz sevi slavināt kā latvietības un latviešu valodas aizstāvjiem.
Nezinu kāpēc, bet neviens Latvijā nerunā par šo tuvojošos katastrofu demogrāfijas jautājumos. Ir vēl sliktāk. Lielāko daļu intelektuāļu un sabiedriski atktīvo cilvēku tas vispār neinteresē. To zinu, jo viņi par to negrib un netaisās pat runāt, itkā šādas problēmas nemaz nebūtu.
Vai jums ir zināms, kāpēc tas tā notiek?
Latvieši turpina būt lepni par savu latvietību un valsti. Šajā faktā nav nekā slikta. Tomēr tikai retais zina, ka mēs ar platiem soļiem virzāmies pretī izmiršanai, un neviens neko nedara, lai to novērstu.
Populācijas samazinājums pārsvarā nāks no dabīgā pieauguma negatīvās bilances, kas ir virs 10 tūkstošiem zaudētu cilvēku katru gadu, bet ar potenciālu šim skaitlim būt lielākam. Pagājušajā gadā tas bija gandrīz 14 tūkstoši, un šogad (2025), tas arī būs šajās robežās. Tā nu nākošo 50 gadu laikā izmirs vismaz kādi 300 līdz 500 tūkstoši Latvijas pamatiedzīvotāju, latviešu un krievu.
Tad vēl saglabāsies jaunu cilvēku, vispirms jau bērnu radīšanas vecumā esošo cilvēku, emigrācija uz citām valstīm, kas šobrīd arī ir vismaz kādi 10 tūkstoši gadā. Pagājušajā gadā valsti esot pametuši veseli 16 tūkstoši.
Ar šādu ātrumu 50 gados valsts būs zaudējusi vēl kādus 800 tūkstošus… Bet šis skaitlis samazināsies, jo visu laiku samazinās dzimstība, tātad, pēc kādiem 30 gadiem vienkārši nebūs kam braukt projām tik lielā skaitā…
Ir tā, ka viņi jau iebrauc itkā uz īsu laiku, tāpēc viņu sarunu valoda būs vai nu krievu, vai angļu, kuras viņi jau zinās, un kurās runās vietējie darba devēji. Un tāpēc, ka viņi šeit būs itkā īslaicīgi, viņi nemācīsies latviešu valodu (neviens no viņiem to neprasīs), jo lielajās pilsētās var pilnībā iztikt ar krievu, kura ir starptautiska valoda, un ar to var tikt daudz tālāk pasaulē, sazināties daudz lielākā teritorijā. Mums, latviešiem, būs jāpielāgojas viņiem, nevis otrādi. Bet krievu valodu nezinošie latvieši vispār kļūs par izstumtajiem pēc tiem 50 gadiem… Un visi šodienas bļāvēji, ka krievu valodu vajagot izskaust, nedarīs vispār neko ar šiem imigrantiem, jo tie taču neesot krievi, bet viesstrādnieki, tāpēc tas esot pieļaujams.
Viņi gan jums nepateiks, ka šie īslaicīgie viesstrādnieki nemaz neplānos braukt projām. Un, pēc šeit pavadītiem 10 un vairāk gadiem, Eiropas cilvēktiesības nevienam neļaus viņus padzīt. Turklāt, viņu jau varētu būt tik daudz kopā, ka viņu būs vairāk nekā visi Latvijas armijas un policijas spēki kopā. Lai tad izdodas viņus kontrolēt un padzīt… Musulmaņi ir ļoti vienoti, kad nonāk līdz konfliktam ar neticīgajiem, tātad visiem nemusulmaņiem. Viņi ātri aizvērs mutes latviešiem.
Ir tā, ka jauktās laulības notiek visu laiku, un šeit pārsvarā iebrauc jauni vīrieši, kuri visi gribēs sev kādu sievieti. Viņi nesmādēs arī vietējās. Un viņi nemācīsies latviešu valodu. Rezultātā, ģimeņu valoda būs vai nu krievu, vai angļu, atkarībā no iebarucēja, un tāda tā būs arī uz ielas. Viņu bērni jau no dzimšanas būs musulmaņi, un ticība Islāmā iet pa priekšu tautībai. Tātad, šo jaukto ģimeņu bērni etniski vairs nebūs latvieši, pat ja kāds no viņiem vēl runās latviski. Beigās pat Latvijas parlaments runās citās valodās, jo tikai pavisam neliels cilvēku skaits vairs zinās šo dīvaino, neviena nelietoto latviešu valodu.
Šodien to vēl nevar saskatīt Latvijā uz ielas, bet pēc tiem 50 gadiem tas jau būs acīmredzams visiem.
Un viss tas būs izdarīts ar mūsu pašu politiķu rokām. Tā iet, ka aklie aklos vada…
Šodien pat nacionāļi mums stāsta, ka mēs nespēšot izdzīvot bez imigrantu strādniekiem, bet to vajagot kontrolēt, tad viss būšot kārtībā. Noslēpums ir tāds, ka pieļaujot šo imigrāciju nelielās devās, tā ātri pārvērtīsies par neapturamiem plūdiem. Latvijas un latviešu tautas demogrāfija šodien ir pārāk trauslas, lai tās varētu atļauties arī nelielu imitgrāciju no valstīm ar lielu dzimstību un pārapdzīvotību, kuri visi izmisīgi lūko pēc zaļākām un plaukstošākām teritorijām salīdzinājumā ar pašu trūcīgajām un tuksnešainajām. Viņiem visiem ar laiku būs cilvēktiesības te atvest savus tuvākos radus, kuru viņiem ir pat ļoti daudz, un latviešu tautas dziesma būs nodziedāta.
Pat ja gadā valstī iebrauc tikai 20 tūkstoši, tie būs jau viens miljons 50 gados. Bet viņi te iebrauks vairāk ar katru nākamo gadu. Un notiks kā Eiropā, kad viņi vispirms sāk pārņemt mazos uzņēmumus, sākot ar stūra veikaliņiem un frizētavām, un vēlāk nostirpināsies te gan finansiāli, gan entiski, sāks būvēt mošejas un uzstādīt noteikumus arī vietējiem. Paturiet prātā, ka te es neesmu ieskaitījis to, ka viņiem te sāks dzimt arī bērni… jau gatavi musulmaņi, pie kam lielā skaitā.
Zinot šo informāciju, nav saprotams, kāpēc Latvijas valsts ir tik neieinteresēta palīdzēt atgriezties aizbraukušajiem tautiešiem. Kopā esot izbraukuši vismaz 300 līdz 400 tūkstoši. Bet tie ir tikai oficiālie dati. Nesen ziņās parādījās stāsts, ka Latvijā no jebkādām uzskaitēm darba tirgū ir pazuduši kādi 250 tūkstoši cilvēku. Iespējams, ka arī viņi ir emigrējuši, bet nav par to paziņojuši Latvijas valstij, padarot situāciju vēl dramatiskāku.
No malas izskatās, ka politiķi apzināti cenšas iznīcināt latviešus kā sugu. Interesanti, ka emigrējušajiem latviešiem trimdā dzimst vairāk bērnu uz ģimeni, nekā palicējiem. Bet virkne palicēju varonīgi apsaukā šos aizbraucējus, un apgalvo, ka nevēlas viņus nemaz redzēt atgriežamies, jo tie esot nodevēji un lai tikai paliekot savā trimdā.
Uzbekistānā 1900. gadā bija kādi 2,6 miljoni cilvēku. Latvijā toreiz bija nedaudz virs diviem miljoniem. Tagad Uzbekistānā ir 37 miloni, kas ir 14-kārtīgs pieaugums 125 gadu laikā, kamēr Latvijā cilvēku skaits ir samazinājies. Uzbekiem šodien dzimst apmēram viens miljons bērnu gadā, kamēr latviešiem tikai 12 tūkstoši, un tas skaitlis paliek mazāks katru gadu… Turklāt, šim skaitlim ir tencence samazināties divas reizes katrus 30 gadus. Kā gan mēs lai izdzīvojam ar tādu dzimstību mums un viņiem, ja mēs viņus te ielaižam? Jautājums ir vistiešākajā veidā par latviešu tautas un valodas izdzīvošanu. Kā jau uzsvēru, pie esošajām tendencēm latviešu tautas un valodas liktenis būs izlemts nākošo 50 gadu laikā. Bet nevienu tas neinteresē, cik nu man ir iznākusi saskare ar cilvēkiem Latvijā, kuriem ir kaut kāda teikšana vai balss. Varbūt mēs patiešām neesam pelnījuši savu valsti un esam nolemti izmiršanai, un mums to vienkārši ir jāpieņem kā faktu?
Tātad, vai šo rindu lasītājiem ir kādas idejas par to, kā to visu varētu novērst? Man ir. Bet tas ir plašāks stāsts, un daudziem nepatiks. Tomēr tas ir vienīgais ceļš, kā tautai un valodai izdzīvot. Lai latviešu tautu, valodu un valsti izglābtu, mums vispirms ir jāizstājas no globālajiem projektiem, kuru mērķis ir iznīcināt Eiropiešu tautas, arī latviešus. Tātad, jāizstājas no Eiropas Savienības, un jāizstājas ir no eirozonas, kura ekonomiski mums ir ārkārtīgi traumējoša. Bet slikts ekonomiskais stāvoklis ietekmē arī bērnu dzimstību. Kad tas būs izdarīts, tad varēsim runāt par visu pārējo.
Tātad, kādi ir cilvēku redzējumi par to, kā izglābties?
