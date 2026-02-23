Foto: AP/Scanpix/LETA

Mēs pārtraucam! Slovākijas premejerministrs Fico sper nedraudzīgu soli pret Ukrainu 3

LA.LV
20:33, 23. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Slovākija no pirmdienas, 23. februāra, pārtrauc avārijas elektroenerģijas piegādes Ukrainai. Par šo lēmumu paziņojis Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, norādot, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas naftas tranzīta pārtraukšanu caur naftas vadu “Družba”, vēsta “Unian”.

Kokteilis
10 slaveni cilvēki, kuriem nekad nav bijis seksa. Iemesli ir fascinējoši
Veselam
Ne tikai “iztīrīs” ķermeni, bet arī stiprinās imunitāti! Ārsti nosauc 4 pārtikas produktus, par kuru lietošanu ķermenis tev būs pateicīgs
Veselam
Jūsu kauli noveco ātrāk, nekā domājat: 7 ieteikumi, lai vecumdienās izvairītos no kaulu problēmām
Lasīt citas ziņas

Fico skaidroja, ka, ja naftas piegādes Slovākijai netiks atsāktas, valsts energokompānija SEPS saņems rīkojumu pārtraukt avārijas elektroenerģijas piegādi Ukrainai.

“No šodienas, ja Ukrainas puse lūgs Slovākijai palīdzību Ukrainas energosistēmas stabilizācijā, tā šādu palīdzību nesaņems,” norādīja Fico.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pārsteigums uz līdzenas vietas! Mirušās vecmāmiņas rēķins par zemes nodokli pieaudzis četras reizes
Netipisks izsaukums uz glābšanas darbiem – cilvēks nosmacis dūmos pie lūgšanu grāmatas
Kokteilis
Astrologs nosauc labākos vīriešus pēc zodiaka zīmes: jebkura sieviete ar viņiem ir laimīga

Pēc viņa teiktā, šis ir pirmais atbildes solis, ko Slovākijas valdībai ir tiesības spert. Viņš apgalvo, ka tas nav pretrunā ar valsts starptautiskajām saistībām.

Slovākijas premjerministrs arī piebilda, ka tikai 2026. gada janvārī šīs avārijas piegādes, kas bija nepieciešamas Ukrainas elektrotīkla stabilizēšanai, bija divreiz lielākas nekā visā 2025. gadā.

Fico arī norādīja, ka valsts varētu iet tālāk, jo īpaši pārskatot savu atbalstu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā: “Ja Ukrainas puse turpinās kaitēt Slovākijas interesēm stratēģisko izejvielu piegādē, Slovākijas valdība arī pārskatīs savas iepriekšējās konstruktīvās nostājas attiecībā uz Ukrainas dalību Eiropas Savienībā un sagatavos turpmākus pasākumus.”

Vienlaikus Fico uzsvēra, ka ierobežojumi tiks atcelti, tiklīdz tiks atsākts naftas tranzīts. “Ukrainas prezidents apzināti nodarīja mums ļaunumu, apturot naftas piegādes pa cauruļvadu. Mēs bijām spiesti izsludināt ārkārtas stāvokli naftas rūpniecībā,” sacīja Slovākijas premjerministrs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas nebūs lēti: aprēķināts, cik varētu izmaksāt Ukrainas pilnīga atjaunošana
“Ja vēlaties…” kara sākumā Lukašenko izteicis Zelenskim visai dīvainu piedāvājumu
Kārlis Streips: Kremļa agresija pret Ukrainu sākās ilgi pirms konflikta, kuram drīz būs gadadiena
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.