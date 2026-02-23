Mēs pārtraucam! Slovākijas premejerministrs Fico sper nedraudzīgu soli pret Ukrainu 3
Slovākija no pirmdienas, 23. februāra, pārtrauc avārijas elektroenerģijas piegādes Ukrainai. Par šo lēmumu paziņojis Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, norādot, ka tas ir atbildes solis uz Krievijas naftas tranzīta pārtraukšanu caur naftas vadu “Družba”, vēsta “Unian”.
Fico skaidroja, ka, ja naftas piegādes Slovākijai netiks atsāktas, valsts energokompānija SEPS saņems rīkojumu pārtraukt avārijas elektroenerģijas piegādi Ukrainai.
“No šodienas, ja Ukrainas puse lūgs Slovākijai palīdzību Ukrainas energosistēmas stabilizācijā, tā šādu palīdzību nesaņems,” norādīja Fico.
Pēc viņa teiktā, šis ir pirmais atbildes solis, ko Slovākijas valdībai ir tiesības spert. Viņš apgalvo, ka tas nav pretrunā ar valsts starptautiskajām saistībām.
Slovākijas premjerministrs arī piebilda, ka tikai 2026. gada janvārī šīs avārijas piegādes, kas bija nepieciešamas Ukrainas elektrotīkla stabilizēšanai, bija divreiz lielākas nekā visā 2025. gadā.
Fico arī norādīja, ka valsts varētu iet tālāk, jo īpaši pārskatot savu atbalstu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā: “Ja Ukrainas puse turpinās kaitēt Slovākijas interesēm stratēģisko izejvielu piegādē, Slovākijas valdība arī pārskatīs savas iepriekšējās konstruktīvās nostājas attiecībā uz Ukrainas dalību Eiropas Savienībā un sagatavos turpmākus pasākumus.”
Vienlaikus Fico uzsvēra, ka ierobežojumi tiks atcelti, tiklīdz tiks atsākts naftas tranzīts. “Ukrainas prezidents apzināti nodarīja mums ļaunumu, apturot naftas piegādes pa cauruļvadu. Mēs bijām spiesti izsludināt ārkārtas stāvokli naftas rūpniecībā,” sacīja Slovākijas premjerministrs.
STATEMENT OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC 🇸🇰
I have fulfilled what I declared on Saturday: “If oil supplies to Slovakia are not restored by Monday, I will ask SEPS, the state-owned joint-stock company, to halt emergency electricity supplies to Ukraine. In January… pic.twitter.com/EyjfEgmple
— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 23, 2026