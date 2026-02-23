Negrib gulēt un viss! Vai bērnudārza vadība drīkst diendusu noteikt kā obligātu? 0

Bieži vien nākas dzirdēt, ka bērni bērnudārzā nespēj mierīgi nogulēt visu diendusas laiku, un tas liek uzdot jautājumu par to, vai šī atpūta vispār var būt obligāta? TV24 raidījumā “Uz līnijas” Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Freiberga skaidroja, kā tad īsti ir, vai visiem bērniem ir bērnudārzā jāguļ pusdienlaiks?

Viņa norāda, ka diendusa nekad nav bijusi obligāta. “Normatīvais regulējums vienmēr ir paredzējis, ka pirmsskolas izglītības iestādēm ir jānodrošina atpūta – tā var būt dažādos veidos, tai nav jānotiek tikai guldināšanas veidā,” skaidro Freiberga.

Bērnudārza vadībai ir jārod risinājums, kā nodrošināt bērnam alternatīvu atpūtu, un tā nedrīkst lūgt vecākiem bērnu izņemt no iestādes pirms pusdienas laika vai mainīt izglītības iestādi.

Jau iepriekš vēstījām, ka speciālisti norāda, ka īstenojot bērnu atpūtu pēc pusdienām, ir jāņem vērā bērnu attīstības līmenis un vajadzības. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centra speciālisti ir norādījuši, ka bērniem vecumā līdz četriem gadiem diendusas miegs lielākajā daļā gadījumu ir nepieciešams, taču bērniem obligātajā izglītības vecumā (pieci līdz seši gadi) diendusas miegs var arī nebūt vajadzīgs.

Plašāk skaties pievienotajā video.

