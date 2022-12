Publicitātes foto

Lai arī vasara vēl tālu, šis ir īstais brīdis, lai apdomātu, kādā formā vēlamies sagaidīt jauno pludmales sezonu. Jebkuru panākumu pamatā ir konkrēts plāns, un skaista auguma iegūšana nav izņēmums. Ja pēc svētkiem vēlaties būt gatavi aktīvai rīcībai, aicinām iepazīties ar trīs sapņu auguma izaicinājumiem un efektīvākajām procedūrām to pārvarēšanai. “Veselības centrs 4” skaistuma klīnikās pieejams ekskluzīvs jaunāko tehnoloģiju klāsts, lai šis mērķis tiktu sasniegts ātri, ērti un iespaidīgi.

Celulīts, tūska un liekais apjoms

Piemērotākais risinājums celulīta un tūskas mazināšanai ir atkarīgs no celulīta un ādas tvirtuma pakāpes. Agrīnās celulīta stadijās ieteicama vakuumamsāža, LPG procedūras, zemūdens masāža vai Šarko duša un ietīšanās procedūras, vai šo procedūru kombinācija. Fiziski aktīviem cilvēkiem ieteicamas pretcelulīta masāžas, mehāniskā limfodrenāža vai endosfēru terapija. Savukārt, ja ādai trūkst tvirtuma, nepieciešamas radioviļņu procedūras: VelaShape masāža, Exilis procedūra vai Deka platforma.

Šobrīd viens no efektīvākajiem pretcelulīta risinājumiem ir mikroviļņu procedūras ar ONDA un ONDA Plus tehnoloģijām. ONDA un ONDA Plus procedūras ievērojami uzlabo ādas tonusu un stingrību, kas samazina celulīta vizuālās pazīmes, savukārt pats celulīts tiek mazināts, mikroviļņiem iedarbojoties uz saistaudiem, kas atrodas starp celulītu veidojošu tauku šūnu kamerām. Mikroviļņi iznīcina arī tauku šūnu membrānas, samazinot spītīgās tauku nogulsnes. Turklāt ONDA Plus iekārtā ir iestrādāta masāžas papildfunkcija, kas pastiprina procedūras efektu, veicinot mikrocirkulāciju, limfas atteci un tūskas mazināšanos.

Otra novitāte ir EMTone tehnoloģija, ar kuras palīdzību iespējams vienlaicīgi novērts gan celulīta radītos vizuālos defektus, gan tā rašanās cēloņus. EMTone apvieno radiofrekvences un akustisko enerģiju. Šo faktoru ietekmē samazināts taukaudu apjoms, tiek uzlabota kolagēna un elastīna sintēze, atjaunota ādas elastība, stimulēta asinsrite un limfas plūsma. Tas uzlabo ādas izskatu un panāk ilgnoturīgu efektu. EMTone procedūras ir piemērotas visām celulīta pakāpēm.

Spītīgu tauku “spilventiņu” mazināšana

Pat cilvēkiem bez liekā svara nereti nākas saskarties ar atsevišķiem tauku “spilventiņiem” (piem., pie padusēm, sānos, vēdera zonā, pie ceļiem), kuri nemazinās ne treniņu, ne diētas ietekmē. Lai iedarbotos uz tauku šūnām konkrētās ķermeņa zonās, tiek izmantoti dažādi fizikālie faktori – siltums, aukstums, ultraskaņa, radiofrekvence u.c. Tauku šūnu apjomu iespējams samazināt, šūnu apvalciņus padarot caurlaidīgus ar enCurve tehnoloģiju, ar kavitāciju-transdermālo lipoultraskaņu (Celluwell Sonic) vai ultraskaņas tehnoloģiju, kura iekļauta ALMA PRIME vai Deka platformā. Taukaudu likvidēšanai ieteicamas procedūras ar dubultu iedarbības veidu (labāka un ātrāka rezultāta sasniegšanai vairākas iedarbības papildina cita citu). Tādas ir procedūras ar Exilis vai VelaShape III iekārtu.

Tā kā tauku šūnas dzīves laikā nedalās un to daudzums neatjaunojas, aktuālas ir procedūras, kuras pilnībā iznīcina daļu taukšūnu. Iekārta ULTRASHAPE Power satriec tauku šūnas ar ultraskaņu, bet Cooltech Cocoon jaunākās paaudzes kriolipolīze, neskarot citus audus, sasaldē tauku šūnas. Tās iet bojā un vielmaiņas ceļā tiek pakāpeniski izvadītas no organisma, un tauku slānis kļūst plānāks.

Izteikts muskuļu reljefs un tvirta āda

Lai iegūtu atlētiskas ķermeņa aprises, svarīgi ir ne tikai atbrīvoties no celulīta un liekajiem taukiem, bet arī uzturēt muskuļu tonusu un ādas tvirtumu. Šo var uzskatīt par pēdējo posmu sapņu auguma sasniegšanai. Skulpturējošās tehnoloģijas stimulē muskuļus, samazina zemādas tauku slāni, padara ādu tvirtu un rada neinvazīvu liftinga efektu. Nogurdinošus fiziskos treniņus iespējams aizstāt ar muskuļu miostimulācijas procedūrām, izmantojot EMSculpt un EMSculpt NEO tehnoloģijas. EMSculpt procedūru pamatā ir augstas intensitātes elektromagnētisko impulsu tehnoloģija, kas muskuļiem liek sarauties vidēji 20000 reizes vienas procedūras laikā. Rezultātā tiek trenēti muskuļi un vienlaicīgi ievērojami samazināts tauku slānis. EMSculpt NEO iekārta ir papildināta ar radiofrekvences funkciju, kuras siltumiedarbība paaugstina muskuļu temperatūru, palielinot procedūras efektivitāti līdzīgi kā iesildīšanās pirms treniņa. Turklāt procedūras ar EMSculpt un EMSculpt NEO ļauj samazināt pēc grūtniecības vai nepiemērotas fiziskās slodzes (piem., svarcēlājiem) radušos diastāzi.

Visefektīvākās procedūras ir tās, kuru pamatprincips ir individuāla pieeja. Šeit jāizceļ īpašā Schwarzy tehnoloģija muskuļu stimulēšanai ar elektromagnētisko impulsu palīdzību, kura ļauj pielāgot procedūru kursu atbilstoši cilvēka fiziskās sagatavotības līmenim tā, lai katrs klients sasniegtu maksimālo efektu. Šādi iespējams izvairīties no muskuļu pārslodzes, ja fiziskās sagatavotības līmenis ir zemāks, kā arī nepieļaut “plato” efektu tiem klientiem, kuru organisms jau ir pieradis pie aktīviem treniņiem.

Nokarenas ādas savilkšanai lieliski piemērotas ir arī iepriekš minētās ONDA un ONDA Plus procedūras, kuru iedarbība stimulē kolagēna un elastīna sintēzi ādā, kā arī procedūras ar Exilis radiofrekvences tehnoloģiju un dubultās iedarbības metodes – VelaShape sistēmas un Deka platformas, kā arī manuālā liposāža.

Kā izvēlēties sev piemērotāko?

Lai sapņu augumu izdotos saglabāt ilgstoši, nepieciešami ne tikai kosmētiskie uzlabojumi, bet arī rūpes par veselību un labsajūtu. Visērtāk un drošāk ķermeņa estētikas procedūras ir veikt klīnikās, kur pieejams gan plašs jaunāko estētisko tehnoloģiju klāsts, gan kvalificēti ķermeņa estētikas speciālisti un citi ārsti-speciālisti.

Pirms estētisko procedūru uzsākšanas ieteicama ķermeņa estētikas speciālista konsultācija. Konsultācijas laikā speciālists izveido individuālu pasākumu plānu, ņemot vērā gan klienta pašreizējo situāciju un mērķus, gan veselības stāvokli un dzīves ritmu, gan laika un finanšu resursus. Apkopojot šos faktorus, iespējams ieteikt katram cilvēkam piemērotāko procedūru vai procedūru kombinācijas.

