VIDEO. “Jūs varētu doties ārā!” Tramps Floridā no savas rezidences izraidījis vairākus žurnālistus 18
Tikšanās laikā Floridā, pirms pusdienām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ASV prezidents Donalds Tramps sarūpējis visai neparastu pieredzi arī žurnālistiem. Kā vēsta dialog.ua, Floridā, ASV un Ukrainas delegāciju tikšanās laikā, Tramps mediju pārstāvjus aicināja pamest telpu un pusdienot ārā, vienlaikus pajokojot par to, vai pusdienošana netiks uzskatīta kā kukuļa saņemšana.
Kā redzams Baltā nama publicētajā video sociālajā tīklā “X”, Tramps, uzrunājot žurnālistus, sacīja, ka viņi varētu doties ārpus viņa “Mar-a-Lago” īpašuma, lai ieturētu maltīti, ko sagādājuši Trampa šefpavāri.
“Jūs varētu doties ārā un paēst. Vai vēlaties ēst, vai arī uzskatāt to par kukuli un tāpēc vairs nevarēsiet rakstīt godīgi? Margo, izvediet viņus uz ielas un pasakiet šefpavāram, lai viņš pagatavo viņiem garšīgas pusdienas,” sacīja Baltā nama vadītājs.
Kā norāda izdevums, ASV prezidenta villā, kurā dzīvo visa viņa ģimene, viesiem tika pasniegts steiks ar frī katupeļiem un vistas buljons. Taču desertā Tramps cienāja ar pavisam īpašu “Trampa kūku”.
Lai gan arī žurnālistus Tramps cienāja, viņiem nācās iztikt ar pieticīgāku piedāvājumu – ūdeni, cepumiem, hotdogiem, kokosriekstu skaidiņās apviļātiem kalmāriem, steiku un frī kartupeļiem.
President Trump Participates in a Bilateral Meeting with the President of Ukraine https://t.co/IczblVCMbc
— The White House (@WhiteHouse) December 28, 2025