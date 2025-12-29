Sinoptiķi brīdina par sarežģītiem laikapstākļiem pirmdien – ko varam sagaidīt? 0
Pirmdien Latvijā ar brāzmainu ziemeļrietumu vēju ieplūdīs vēsāks gaiss, brīžiem snigs, vietām īslaicīgi gaidāms spēcīgs sniegputenis, brīdina sinoptiķi.
No rīta vēl būs arī lietus. Dienas gaitā autoceļi atkārtoti kļūs slideni, sniegputenī būs slikta redzamība. Starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12-17 metriem sekundē, piekrastē – līdz 23 metriem sekundē. Piekrastes rajonos, tai skaitā galvaspilsētā, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu, ka vakarā vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana, kā rezultātā veidosies piecus līdz septiņus centimetrus bieza sniega sega.
Gaisa temperatūra priekšpusdienā būs 0..+4 grādi, pēcpusdienā kļūs vēsāks, vakarā temperatūra pazemināsies līdz -1..-5 grādiem, vien daļā piekrastes tā nenoslīdēs zem nulles.
Rīgā brīžiem gaidāmi nokrišņi, uzspīdēs saule un ievērojami pastiprināsies ziemeļrietumu vējš – pēcpusdienā gaidāmas brāzmas līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3 grādi, vakarpusē aptuveni nulle grādu.
Laikapstākļus ietekmē ciklons, kas no Somijas virzās uz dienvidiem. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 998 hektopaskāliem Latvijas ziemeļaustrumos līdz 1005 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.