Sniegputenis.
Sniegputenis.
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Sinoptiķi brīdina par sarežģītiem laikapstākļiem pirmdien – ko varam sagaidīt? 0

LETA
8:52, 29. decembris 2025
Ziņas Dabā

Pirmdien Latvijā ar brāzmainu ziemeļrietumu vēju ieplūdīs vēsāks gaiss, brīžiem snigs, vietām īslaicīgi gaidāms spēcīgs sniegputenis, brīdina sinoptiķi.

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
TV24
“Siliņai ūdens, jo jābūt ar skaidru galvu, bet Čakšai konjaciņš, uz kuru cierē arī finanšu ministrs!” Puče izpēta kādu it kā nevainīgu foto no Saeimas
“Noveļos uz vēdera un auto spēks mani šļūkus velk pa asfaltu…” Liesma piedzīvojusi visai biedējošu situāciju, kas vēlreiz atgādina, cik trausla ir dzīvība 2
Lasīt citas ziņas

No rīta vēl būs arī lietus. Dienas gaitā autoceļi atkārtoti kļūs slideni, sniegputenī būs slikta redzamība. Starp mākoņiem uzspīdēs saule.

Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12-17 metriem sekundē, piekrastē – līdz 23 metriem sekundē. Piekrastes rajonos, tai skaitā galvaspilsētā, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Floridā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: ASV prezidents ziņo, ka centieni izbeigt karu ir noslēguma stadijā
“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem
VIDEO. Tikai pēc publicēšanas internetā tūrists sapratis – bija soļa attālumā no drošas nāves

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu, ka vakarā vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana, kā rezultātā veidosies piecus līdz septiņus centimetrus bieza sniega sega.

Gaisa temperatūra priekšpusdienā būs 0..+4 grādi, pēcpusdienā kļūs vēsāks, vakarā temperatūra pazemināsies līdz -1..-5 grādiem, vien daļā piekrastes tā nenoslīdēs zem nulles.

Rīgā brīžiem gaidāmi nokrišņi, uzspīdēs saule un ievērojami pastiprināsies ziemeļrietumu vējš – pēcpusdienā gaidāmas brāzmas līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3 grādi, vakarpusē aptuveni nulle grādu.

Laikapstākļus ietekmē ciklons, kas no Somijas virzās uz dienvidiem. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 998 hektopaskāliem Latvijas ziemeļaustrumos līdz 1005 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. VIDEO. Vējš turpina postīt ēkas – stirpās vēja brāzmas norāvušas jumta segumu Latvijas mākslas akadēmijai
FOTO. VIDEO. Apgāztas Ziemassvētku egles, bojātas ceļazīmes, traucēta elektroapgāde un pat gaisa satiksme – Latvijā turpina plosīties stiprs vējš
Diemžēl tas turpināsies… Laika prognoze pirmdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.