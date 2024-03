Latvijas vēstniece Solvita Āboltiņas (JV) trešdien iesniedza akreditācijas vēstuli Nīderlandes karalim Vilemam Aleksandram. Akreditācijas ceremonijas laikā tikušas pārrunātas abu valstu politiskās un ekonomiskās attiecības, atzīmējot, ka Latvijai un Nīderlandei ir labas sadarbības perspektīvas moderno tehnoloģiju un atjaunīgās enerģijas jomās.

Tikmēr soctīklos virmo jautrības par mūsu jaunās vēstnieces vizuālo tēlu un komentāri ir īsti uzjautrinoši. Tiesa gan, ne bez pamata.

Ambassador of Latvia 🇱🇻 Solvita Āboltiņa submits her letter of credence to His Majesty the King Willem-Alexander of the Netherlands 🇳🇱

