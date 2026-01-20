Foto: LETA

Jelgavnieki turīgāki par rīdziniekiem? “Rimi” skaidro, kāpēc identisks produkts dažādos veikalos maksā atšķirīgi 0

LA.LV
8:42, 20. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Kāpēc vienam un tam pašam produktam vienā veikalu tīklā var būt atšķirīga cena? Šāds jautājums svētku laikā radās kādai LA.LV lasītājai. Redakcija saņēma lasītājas vēstuli, kurā viņa vērsa uzmanību uz cenu atšķirību divos “Rimi” veikalos, iegādājoties identisku produktu vienā un tajā pašā dienā. Tas bija starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, bet tagad – janvārī, līdzīgā pieredzē pircēji dalījās ar novēroto sociālajā platformā “Threads”.

Lasītāja savā vēstulē minēja, ka starp svētkiem “Rimi” pirka sālīta laša fileju šķēlītēs, 100g. Sieviete vienā un tajā pašā dienā produktu pirka divos dažādos “Rimi” veikalos – Hyper Rimi A7 un Super Rimi Ķekavā. Gala cena ar atlaidi atšķīrās par vienu eiro. Hyper Rimi produkts maksāja 2,49 eiro, bet Super Rimi – 3,49.

Arī sociālajā tīklā “Threads” LA.LV novēroja cilvēku izbrīnu tieši par šo pašu faktu. Galvenais varonis atkal lasis, bet šoreiz auksti kūpināta laša fileja, 500g.

LTV operators Ivans Milovs publicēja, ka Jelgavas un Rīgas “Rimi” veikalos konkrētajam produktam cena krietni atšķiras. Jelgavā tas pats produkts maksāja 3 eiro dārgāk – 19,99 eiro, kamēr Rīgā – 16,99. Bet, kas interesanti – nākamajā dienā pēc ieraksta veikšanas sociālajos tīklos, Jelgavā lasis maksāja tikpat cik Rīgā.

Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”

Uz ierakstu reaģēja vēl kāds “Threads” lietotājs, kurš to pašu produktu bija nofotografējis kādā “Rimi” veikalā par cenu 27,99 eiro. Viņš rakstīja: “Ko lai saka dobelnieki/tukumnieki?”

Ekrānuzņēmums no “Threads”

LA.LV sazinājās ar Everitu Bičkovu, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāju, kura skaidroja: “Īpašas akcijas konkrētā veikalā ir mazumtirgotāju prakse, lai veicinātu konkurenci un piesaistītu pircēju plūsmu specifiskās situācijās, piemēram, jaunu veikalu atvēršanas vai rekonstrukciju gadījumos.

Rimi A7 gadījumā strādājam pie papildu akcijām pircēju plūsmas piesaistei apvedceļa remontdarbu laikā ar apgrūtinātu piekļuvi tirdzniecības centram, tāpēc atsevišķos gadījumos cena vienam un tam pašam produktam dažādos veikalos var nedaudz atšķirties.”

Sociālajos tīklos lasāmi šādi cilvēku viedokļi!

Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”
Ekrānuzņēmums no “Threads”

LA.LV Aptauja

Vai arī tev ir gadījies pamanīt, ka viens un tas pats produkts dažādos – viena un tā paša tirdzniecības tīkla veikalos, maksā atšķirīgi?

  • Jā, regulāri
  • Jā, reizēm
  • Nepievēršu tam uzmanību
  • Nē, nekad

