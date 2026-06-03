“Nereāli garšīgi!” Agneta neskopojas un atklāj recepti, iespējams, gardākajam vasaras našķim 0
Vasara beidzot klāt. Daudzi no mums gaidīja ne tikai silto laiku, bet arī dārza veltes. LA.LV iepriekš jau esam rakstījuši par dažādiem latviešu “atklājumiem” – gardiem ēdieniem, pārtikas produktiem vai labām receptēm.
Ar kādu labu, iespējams, daudziem nezināmu recepti dalījusies Agneta. Viņa sajūsmu izsaka vietnē “Threads”, rakstot: “Jopcik bumbiņ, cik garšīgi!
Sistie redīsi. Ar krūzi saspiedu redīsus un pievienoju karoti sojas mērci, karoti etiķa, karoti medus, čili mērci un eļļu. Piegriezu klāt vienu ķiploku, sakratīju un ieliku ledusskapī. Šorīt šie gatavi un necerēti garšīgi.”
Komentāru sadaļā lērums ļaužu sirsnīgi pasmejas par šīs receptes nosaukumu – “sistie redīsi”. Una pasmejas: “Sistie redīsi izrādās spaidīti un kratīti. Redīsu policija jau ceļā.” Vienlaikus daļa komentētāju arī pauž sajūsmu par šo recepti, sakot, ka mutē saskrējušas siekalas un šo našķi mēģinās pagatavot.
Savukārt Arta priecājas, ka ieraudzījusi šo “Threads” ierakstu – tas viņai atgādinājis par šo savu mīļāko vasaras našķi. Viņa gan teic, ka negaida, kamēr redīsi būs iemarinējušies, bet ēd tos jau pēc pus stundas.
Bet Renāte raksta: “Es vēl lieku padaudz diļļu un pētersīļu. Nereāli garšīgi.”