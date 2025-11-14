Ilustratīvs attēls.
"Jūs gribējāt otru algu saņemt no valsts, jo piedzemdējāt bērnu?" Sievietes dusmīgas par kādas māmiņas ierakstu soctīklos

14. novembris 2025
Daudz domāts, runāts un rakstīts par demogrāfiju Latvijā. Jau kādu laiku neesam labā situācijā – bērnu dzimst pārāk maz. Dažādas politiskās partijas sola dažādus risinājumus, bet šobrīd situācija ir tāda, kāda ir.

Demogrāfija ir būtiska, lai valsts varētu plānot nākotni – izglītības, veselības aprūpes, sociālās aizsardzības un darba tirgus vajadzības.

Piemēram, ja dzimst maz bērnu, nākotnē var pietrūkt darbaspēka; ja sabiedrība noveco, būs nepieciešams vairāk resursu senioru aprūpei. Tādēļ demogrāfija palīdz pieņemt pamatotus lēmumus un nodrošināt sabiedrības attīstību ilgtermiņā.

Arī soctīklos šī tēma ir uzvirmojusi. Anete platformā “Threads” ir nesaprašanā par valsts pabalstu bērniem. Viņa raksta:

“Veicināsim dzimstību! Jā, tikai vispirms ļaujiet man samaksāt par bērna sportu, skolas fondu, formu un launagu ar tiem leģendārajiem 25 eiro/mēnesī. Demogrāfiskais brīnums uz papīra! Man vienīgai debets ar kredītu kopā neiet?”

Lai arī pabalsts ir svarīgs, komentāros cilvēki pārsvarā uzskata pretēji – pabalsts nav tas, kas veicina dzimstību.

Piemēram, Līva raksta, ka šāda domāšana viņai uzdzen dusmas. Latvija piedāvā daudz citu priekšrocību, piedzemdējot bērnu. Piemēram, piedzimšanas pabalsts, ilgs dekrēts, bezmaksas bērnudārzs, skola, ārsti, nodokļu atvieglojumi.

“Jūs gribējāt otru algu saņemt no valsts, jo piedzemdējāt bērnu? Piedzemdējiet otro un trešo, un ikmēneša pabalsta apmērs dubultosies, nāks vēl klāt 3+ dažādi atvieglojumi!” pauž Līva.

Liliāna uzskata, ka valstij nav jāmaksā par bērniem. Ja vajag naudu no valsts, lai uzturētu bērnu, kaut kas nav kārtībā ģimenes budžetā, viņa uzskata.

Arī Kristīne domā, ka dzimstība nav naudas jautājums. Tā ir vēlme pēc ģimenes un spēja nodrošināt bērnam labus dzīves apstākļus.

Kas vēl sakāms komentētājiem?
“Manuprāt, citas sociālās garantijas (tai skaitā bērnu kopšanas atvaļinājuma (BKA) ilgums), ko nodrošina valsts, izbalansē šo te pabalstu apjomu.
Zāle vienmēr citur ir zaļāka un debesis zilākas, bet jāskatās uz visu kopumu. Vai kāds mainītu lielāku pabalstu pret īsāku BKA, piemēram? Diez vai.”

Anete gan tā neuzskata: “Man kā nestrādājošai mammai šie pabalstu salīdzinājumi neliekas būtiski. Mans bērns ir nodrošināts. Godīgi sakot, labāk jau nemaksāt neko, nekā simboliski atgādināt par to, cik maz tiek novērtēts cilvēks mūsu valstī.”

“Polijā pabalsts par bērnu jau kādu laiku ir nepilni 200 eiro mēnesī, tomēr dzimstību tas baigi neietekmē, ja nu vienīgi patoloģijas aprindās. Mūsdienās nauda ir tikai viens no rādītājiem, daudzi ar naudu izvēlas 0 vai 1 bērnu, jo radīt bērnu nozīmē neērtības un uz ilgiem gadiem ieiet izdzīvošanas režīmā un atteikties no gandrīz visa, ja vēlies atbilst mūsdienu standartam un būt klātesošs vecāks.”

“Es uzskatu, ka “bērnu naudas” valstij būtu jānovirza lietderīgāk, piemēram, ieguldot medicīnā vai izglītībā bērnu labā. Tas ģimenēm būtu lielāks atbalsts nekā 25 eur ikmēneša budžetā.”

“Mūsu valsts politika neveicina dzimstību nekādā veidā! Jau vairākkārt esmu teikusi – nevajag man pabalstus! Vajag pieejamu medicīnu, izglītību, interešu pulciņus.”

“Jāatceras, ka nauda valsts budžetā arī nonāk no mūsu kabatām, ne no kādas mistiskas un neizsmeļamas akas!”

“Valstij jūsu bērns nav jāuztur! Jūs tak viņus priekš sevis tomēr dzemdējat, nevis, lai demogrāfisko situāciju uzlabotu. Ja nevarat atļauties, varbūt tomēr nevajag? Vai arī uzlabojiet savu ģimenes finansiālo situāciju.”

