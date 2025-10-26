“Jāpieņem fakts, ka latvieši izmirst…” Raisās asas diskusijas par Latvijā strauji krītošo dzimstību 14
Latvijā dzimstība pēdējo desmit gadu laikā samazinājusies teju uz pusi, un šis fakts satrauc arvien vairāk cilvēku. Kāpēc ģimenes izvēlas neradīt bērnus, un vai vispār vēl ir iespējams šo tendenci mainīt? Daudzi uzskata, ka problēma slēpjas ne tikai finansēs, bet arī sabiedrības attieksmē, vērtībās un dzīves ritmā, kas mūsdienās atstāj maz vietas ģimenei un bērniem.
Sintija sociālo mediju platformā “Threads” uzsāk diskusija, kura uztrauc teju katru iedzīvotāju: “Pēdējo 10 gadu laikā dzimstība Latvijā ir kritusies uz PUSI! Demogrāfi prognozēja kritumu, bet ne tik strauju – faktiski Latvijā dzimstība krīt pat ātrāk nekā “pesimistiskajās” prognozēs. Citās ES valstīs kritums ir lēnāks – piemēram: Polija: -32% 10 gados, Somija: -30% 10 gados, Latvija: ~-48% 10 gados (līdz šim periodam).”
Viņa jautā: “Kā jums šķiet, vai reāli ir kas tāds, kas spētu šo situāciju ar steigu glābt?”
Arī ziņu aģentūras LETA publicētā informācija apstiprina, ka situācija nav iepriecinoša. Latvijā šogad astoņos mēnešos reģistrēti 7837 jaundzimušie, kas ir par 11,3% jeb 1000 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2025. gada astoņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 4083 bija zēni, kas ir par 5,5% jeb 238 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, un 3754 bija meitenes, kas ir samazinājums par 16,9% jeb 762.
Augustā Latvijā reģistrēti 1074 jaundzimušie, kas ir par 7% jeb 81 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 547 zēni un 527 meitenes.
Šogad astoņos mēnešos Latvijā reģistrēts 17 221 mirušais, kas ir par 3,2% jeb 563 mazāk nekā 2024. gada astoņos mēnešos, kad tika reģistrēti 17 784 mirušie.
Tādējādi šogad astoņos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 9384 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 8947 pārsniedza dzimušo skaitu.
2025. gada astoņos mēnešos Latvijā reģistrētas 7733 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu ir par 8,7% jeb 616 laulībām vairāk.
Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,829 miljoni.
Cilvēki dalās savās pārdomās
Kristīne pauž savu viedokli: “Nezinu, kas tieši spētu glābt, bet (piedodiet manu tiešumu) kādēļ valdības izmisušie centieni celt demogrāfiju ir mērķēti uz nelabvēlīgām ģimenēm? Normālā ģimenē netaisa bērnus: o, valstī pacēla piedzimšanas pabalstu par 200€, taisām! Atbalstam būtu jābūt balstītam bērnu skaitā un jāattiecas uz foršām vidusslāņa un turīgākajām ģimenēm, kas spēj bērnus audzināt par foršiem cilvēkiem, izglītotiem, pasauli redzējušiem utt.
Mums vajadzētu atbalstu mērķēt uz hipotēkām, studiju kredītiem, auto iegādi, auklīšu pakalpojumu pieejamību un galu galā, sakārtot medicīnu tik tālu, ka bērniem ir pieejams ārsts – tad kad vajag, nevis “ieliekam jūs gaidītāju rindā, rinda aptuveni 8 mēneši.”
Kāda cita lietotāja norāda, ka diemžēl vairs neko nevar darīt. Viņa uzskata, ka lai glābtu situāciju, katrai reproduktīvajā vecumā esošajai sievietei Latvijā būtu jādzemdē vismaz pieci bērni. Viņa komentāru sadaļā pauda, ka, pēc viņas domām, ir par vēlu kaut ko glābt, tāpēc ir jāpieņem fakts, ka latvieši izmirst.
Lietotājs ar segvārdu mr_k_m99 pauž savu viedokli un tas ir skarbs: “Mūsu sabiedrība varētu beigt būt egoisti un fanot par materiālam vērtībām – naudu, mašīnu, patēriņa precēm; nerāpties pa karjeras kāpnēm līdz debesīm, un reāli skatīties uz īstām un paliekošām vērtībām – ģimeni. Tad mums viss būtu kārtībā. Diemžēl liela daļa sabiedrības ir tupi kā zābaki un domā tuvredzīgi.”
Latvijā, ja tev ir bērns, tad ir grūtāk atrast darbu. Kāda sieviete dalās savā pieredzē: “Pirms diviem gadiem, kad biju darba meklējumos, man trijās no četrām darba vietām atteica vakanci, jo man bija mazs bērns. Tā arī pateica, mums nevajag uz slimības lapām sēdētāju. PUNKTS. Ja tev ir mazs bērniņš, tu neesi derīga darba tirgum. Protams ar izņēmumiem, bet tādus atrast ir ļoti grūti.”
Ruta uz visu skatās no cita skatupunkta: “Visi ļoti fokusējas uz nodokļiem un kaut kādām atlaidēm, bet vai kāds ir aizdomājies, ka cilvēki nerada vairāk bērnu mentālās un fiziskās kapacitātes? Finansiāli, iespējams, varētu atļauties vēl dažus bērnus, bet reāli nav tam spēka. Šeit arī atbilde, kāpēc agrāk bija vairāk bērnu – bieži vien nebija vecāku klātesamības. Mūsdienās cilvēki pavada ļoti daudz laika ar bērniem un tas izsūc, citam pietiek enerģijas tikai 1-2 un nekādi IIN to nemainīs.”
Arī Elvis komentāru sadaļā pauž savu viedokli: “Cilvēku Latvijā kļūst krietni mazāk, taču valsts administrācijā turpina strādāt tikpat daudz ierēdņu. – noteikti ir pētījumi, kas veicina dzimstību, taču neviens tos neņem vērā vai neprot īstenot. Skarbi, bez propagandas cik laba dzīve ir ar bērniem te cauri netiks.”
Kristīne saskata problēmu pavisam citur: “Es pat nezinu. Varbūt varētu sākt ar vērtību mācīšanu jau skolas laikā. Par to, kas ir ģimene, kādēļ būt ģimenē ir foršāk/ vieglāk, kā veidot labas, veselīgas savstarpējās attiecības. Lielai daļai ģimene un bērni nav vērtība. Tad vēl- sabiedrības attieksme pret bērniem. Uz ielas varbūt ne tik ļoti to jūt, bet te “Threads” tik bieži sūkstās par to, ka ja Tev ir bērns – vari nemaz no mājas ārā nelīst, jo ļoti lielai daļai besī bērni kafejnīcās, veikalos, lidmašīnās.
Bērni raud, mācās uzvesties, kontaktēties, piedzīvo pasauli, EJOT ĀRĀ NO MĀJAS un praktizējot, nevis istabas 4 sienās. Bet kamēr tavējais raud, ir niķīgs jo noguris, nemāk uzvesties pēc “sabiedrības principiem”, visiem besī un visi ” zin labāk” kā Tev viņu audzināt. Un kāpēc lai sieviete gribētu atdot savu sociālo dzīvi, apzinoties, ka piedzims bērns un ierastais dzīves ritms apsīks, jo labāk neiet no mājas ārā ar bērnu, ja nu kādam traucēs.”
Anastasija norāda, ka visi priekšlikumi ir labi, bet…: “Visi priekšlikumi ir labi. Bet, ir viens liels liels bet. Piedzemdēt, nav problēma, kaut vēl piecus bērnus. Bet ko tālāk ar viņiem darīt? Divus jau knapi sanāk samenedžēt. Pēc gada beidzas otrs BKA, bet es jau gadu domāju kā iešu strādāt, kas sēdēs ar bērniem kad tie saslims, kas izvadās uz pulciņiem. Un trakākais – kā būs kad sāksies skola? Kā varu atļauties 12.00 izņemt bērnu no skolas? Par ko jāstrādā lai būtu tāds grafiks + nopelnītā nauda?”