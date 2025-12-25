Foto: Evija Trifanova/LETA

Rīgā no 2027. gada 1. marta būs obligāta papīra, plastmasas un metāla atkritumu šķirošana, kā arī bioloģisko atkritumu dalīta vākšana atsevišķos konteineros. To paredz ceturtdien pieņemtie Rīgas domes saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pret obligātu bioloģisko atkritumu nodalītu vākšanu iebilda opozīcijas deputāti, norādot, ka šāda prasība iedzīvotājiem var radīt papildu izdevumus.

Saskaņā ar noteikumiem bioloģisko atkritumu konteineri būs obligāti gan pie daudzdzīvokļu, gan individuālajām mājām. Vienlaikus paredzēts, ka mājsaimniecības, kuras bioloģiskos atkritumus kompostēs savā īpašumā, konteineru varēs neizvietot.

Mājkompostēšana būs atļauta arī daudzdzīvokļu māju slēgtajos iekšpagalmos, ievērojot noteiktas prasības.

Noteikumi paredz, ka minimālais konteineru izvešanas biežums nešķirotajiem, papīra, plastmasas un stikla atkritumiem būs reizi astoņās nedēļās, savukārt bioloģiskie atkritumi būs jāizved ne retāk kā reizi četrās nedēļās.

Tāpat no 2027. gada 1. marta atkritumu apsaimniekotājiem būs pienākums bez papildu samaksas noteiktā biežumā konteinerus mazgāt un dezinficēt.

Savukārt daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs jānodrošina regulāra informācija iedzīvotājiem par atkritumu izvešanas grafikiem, šķirošanas kārtību un apsaimniekošanas izmaksām, tostarp rēķinos un informācijas stendos.

Tā vien šķiet, ka atkritumu apsaimniekošanas nozare attīstās un sistēmai vajadzētu kļūt iedzīvotājiem saprotamākai un izdevīgākai, taču soctīklos publicētie stāsti liek domāt pretējo.

Sociālo mediju platformā “X” Agris dalījies ar situāciju, kas, viņaprāt, parāda atkritumu šķirošanas sistēmas absurdumu. Viņš raksta:

“”Eco Baltia vide” ir izdomājusi padarīt atkritumu šķirošanu vēl neizdevīgāku. Piestādīs maksu, ja šķiroto atkritumu konteiners nebūs izstumts pie ielas, vai arī, ja tas būs tukšs. Kā ko tādu apstiprina SPRK? Šodien konteinerā ieliku vienu stikla burku, lai nav sods jāmaksā. Konteineru neiztukšoja. Jāgaida vai nebūs sods.:)”

Ar līdzīgu pieredzi dalās arī Oskars, kurš norāda, ka viņam piemērots sods, atsaucoties uz līguma nosacījumu par minimālu konteinera piepildījumu:

“Man uzlika sodiņu un iebāza sejā līguma punktu par vismaz 30% aizpildi.”

Savukārt Arnis uzsver, ka, viņaprāt, sodīt par tukšu konteineru nav pamatoti: “Mēs, kā privātpersonas, atkritumus nevis pārdodam, bet maksājam par to savākšanu līdz kādam noteiktam apjomam kubikmetros,” viņš skaidro.

Vēl kāds iedzīvotājs dalās savā pieredzē ar atkritumu apsaimniekotāju “CleanR”:

“Man uzlika 10 eiro sodu par nepietiekami aizpildītu stikla konteineru. Sazinājos ar kaimiņu, ar kuru konteiners mums ir kopīgs. Teicu – es jau dzeru, cik manos spēkos, bet viens pats tik daudz neizdzeršu! Vai nu dzeriet vairāk, vai atsakāmies no konteinera. Atteicāmies…”

