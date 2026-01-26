Kārlis Streips: Daudz laimes Volodimiram Zelenskim dzimšanas dienā un lai Dievs viņam allaž stāv klāt! 0
Komentāru šonedēļ rakstu dienā, kad Ukrainas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis atzīmē savu 48. dzimšanas dienu.
Viņš piedzima ebreju ģimenē. Tēvs datorzinātnieks un augstskolas profesors, mamma inženierzinātņu speciāliste. Bērnībā Volodimirs pavadīja četrus gadus Mongolijā, kur tēvs palīdzēja atvērt kapara raktuvi.
1978. gadā Krivijrihas pilsētā dzimušais Volodimirs augstskolā izstudēja jurisprudenci un saņēma jurista kvalifikāciju.
Taču jurista darbā jaunais vīrietis nestrādāja nekad, jo sauca skatuve. Jau 17 gadu vecumā Volodimirs sāka piedalīties komēdijas improvizācijas pasākumos, kur viņš ne tikai uzstājās, bet arī palīdzēja ar tekstu rakstīšanu.
1997. gadā dibināts uzņēmums “Kvartal 95,” kura ietvaros tapa kinofilmas, multfilmas un televīzijas raidījumi.
Viens raidījums “Vakara kvartāls” bija skeču un komēdijas raidījums, kurā piedalījās dažādas slavenības un komiķi. Šis raidījums Volodimiram Zeļenskim nesa milzīgu veiksmi un slavu.
Tajā skaitā 2006. gadā viņu uzaicināja piedalīties Ukrainas “Dejo ar zvaigzni” variantā, un jaunais cilvēks triumfēja arī tur.
Kolīdz tika sagrābta Krima, Zelenskis un viņa kompanjoni no sadarbības ar krieviem atteicās pavisam un momentā. Vēlāk Zelenskis aprēķinās, ka tas pamatīgi samazināja viņa raidījumu peļņu.
Taču ārpus tā “Kvartal 95” sāka sūtīt komiķus uz frontes līnijām Donbasā ar mērķi izklaidēt tur esošus karavīrus. Īsi pēc pilnasinīgās invāzijas sākuma kompānija Ukrainas bruņotajiem spēkiem noziedoja miljonu ukraiņu grivnu. Tas cita starpā noveda pie boikota aicinājumiem Krievijā.
2015. gadā Volodimirs Zelenskis parādījās jaunā raidījumā “Tautas kalps.” Tajā stāsts bija par vidusskolas vēstures skolotāju, kuram līdz brošai apriebies korupcijas līmenis Ukrainā. Skolotājs nolemj uz amatu kandidēt pats un pats sev un citiem par pārsteigumu arī uzvar.
Dzīve šajā ziņā mēdz sekot mākslai. 2018. gada vecgada vakarā Zelenskis piedalījās svētku raidījumā vienā no Ukrainas telekanāliem, un tur viņš paziņoja, ka nākamajā gadā arī viņš būs kandidāts uz valsts prezidenta amatu.
Tāpat kā tas ir Latvijā, arī Ukrainā gadu mijā tautu ar savām pārdomām cenšas aplaimot valsts prezidents un premjerministrs.
Šajā gadījumā Zelenska paziņojums par kandidēšanu tik ļoti aizēnoja toreizējā Ukrainas valsts prezidenta Petro Porošenko vakara uzrunu, ka pēcāk nācās atvainoties un apgalvot, ka pie vainas esot bijusi tehniska rakstura ķibele.
Kampaņas ralliju vietā bija pasākumi, kurā kandidāts nevis aicināja balsot par sevi, bet gan plēsa jokus un anekdotes.
Pirmā kārta vēlēšanās bija 2019. g. 31. martā. Pieteicās 30 dažādi kandidāti, tajā skaitā Zelenskis, Porošenko, kā arī Ukrainas ilggadīgā bestija Jūlija Timošenko.
Vēlēšanās piedalījās 63% tautas, un Volodimirs Zelenskis saņēma 31% balsu. Otrajā vietā ar 16% bija esošais prezidents Porošenko.
Otrajā kārtā 21. aprīlī visas aptaujas rādīja, ka jaunpienācējs aktieris uzvarēs ar milzīgu balsu vairākumu, un tā tas arī bija – Zelenskim mazliet mazāk par 75% un Porošenko mazliet virs 25%.
Porošenko Tviterī rakstīja, ka “mums izdevās nodrošināt brīvas, godīgas, demokrātiskas un konkurējošas vēlēšanas. Es pieņemšu Ukrainas tautas lēmumu.”
Tiesa, drīz vien eks-prezidents sāka dziedāt citu dziesmu ar apgalvojumu, ka Zelenskis bija tika nepieredzējis, ka Krievija bez jebkādām problēmām viņu ievilks savā orbītā, un līdz ar to ukraiņu tautas centieni pēc plašākās brīvības un suverenitātes taps pievilti.
Jaunā prezidenta inaugurācija bija 2019. gada 20. maijā, un Volodimirs Zelenskis kļuva par pirmo valsts prezidentu ebreju vēsturē.
Tās bija minētā gada jūlijā, un prezidenta “Tautas kalpi” partija varēja atzīmēt lielisku uzvaru – 254 vietas Augstākajā Radā no 450, kas bija absolūts vairākums.
Šis jaunais vairākums cita starpā Ukrainas tiesnešiem un citiem civildienesta darbiniekiem atņēma imunitāti, kas viņus sargāja pret apsūdzībām korumpētībā. Zelenskim tā bija liela uzvara.
Tiesa, sākotnējos gados Ukrainas prezidentam lielākā problēma nebija Kremļa boss Maskavā. Vašingtonā 2016. gadā par prezidentu bija kļuvis korumpēts uzņēmējs vārdā Donalds Tramps, un gatavojoties uz 2020. gada vēlēšanām Tramps nolēma, ka Ukrainas jauniņais un nepieredzējušais prezidents varēs palīdzēt vākt kompromātu un sliktu informāciju par Trampa potenciālo pretinieku vēlēšanās Džo Baidenu.
Amerikas demagogiem liels bubulis bija Baidena dēls Hanters, kurš strādāja vienā no Ukrainas energoresursu uzņēmumiem kā valdes loceklis.
No tā republikāņi izstrādāja masīvu sazvērestības teoriju par domu, ka Hanters Baidens bija vācis kompromātu par Trampu un līdz ar to centies kaitēt viņa kampaņai.
Bēdīgi slavena bija telefona saruna, kuras laikā Amerikas prezidents Ukrainas prezidentam pateica, ka vai nu būs palīdzība attiecībā uz Baidena nomelnošanu, vai arī Ukraina var sagaidīt pārtraukumu vai palēninājumu Amerikas militārajā un cita veida palīdzībā.
Par šo šantāžas mēģinājumu bija pirmais no diviem impīčmentiem pret Donaldu Trampu. Gan tad, gan arī otrajā reizē pēc tam, kad 2020. gada vēlēšanās zaudējušais Tramps uzkurbulēja masīvu dumpi ASV Kapitolijā, ASV Senātā neatradās pietiekami daudz republikāņu senatoru ar pietiekamu drosmi viņu atrast par vainīgu.
Tas cita starpā būtu Trampam liedzis turpmāk vispār kandidēt vēlēšanās, bet pirksts senatoriem notrīcēja.
Izšķirošs brīdis bija īsi pēc invāzijas sākuma, kad Zelenska draugi ārzemēs viņu aicināja mukt, bet Ukrainas prezidents bez jebkādiem aplinkiem paziņoja, ka viņš paliks kopā ar savu tautu.
Februārī būs četri gadi, kopš sākās karš. Ukraina ir radījusi milzīgi daudz dronus, lai apkarotu krievu karavīrus. Jaunais aizsardzības ministrs ir teicis, ka vajag katru mēnesi nogalināt 50 tūkstošus karavīru, cerot, ka Putinam pietrūks kadru, kurus turp sūtīt.
Amerikas prezidents par Ukrainu ir teicis, ka tā nav lietderīga. Citreiz atkal apgalvojis, ka Ukraina karā uzvarēšot un atgūšot visas savas teritorijas.
Amerikāņi ir sarunājušies ar ukraiņu un krievu delegācijām. Lielais strīds ir par teritoriāliem jautājumiem, jo Kremlis grib saglabāt visu Donbasu, bet Ukraina grib to atgūt.
Daudz laimes Volodimiram Zelenskim dzimšanas dienā un lai Dievs viņam allaž stāv klāt!