"Lasiet līgumu!" Liepājniekiem ziemas salā problēmas ar atkritumiem, bet atkritumu apsaimniekotājam ir vien standarta atbilde
Ārā valdošais sals izgaismo kādu problēmu – atkritumu sasalšanu konteineros. Portāls “liepajniekiem.lv” vēsta par kāda Karostas iedzīvotāja pieredzi – uz ielas izstumtais sadzīves atkritumu konteineris tika iztukšots vien daļēji, jo daļa gružu bija piesaluši. Tikmēr atkritumu apsaimniekotājs norāda – cilvēkiem pašiem jārūpējas par to, lai atkritumi konteineros nesasalstu.
“Lasiet līgumu!” tādu atbildi no atkritumu apsaimniekotāja “Eco Baltia vide” saņēma privātmājā dzīvojošs karostnieks.
Pieturoties salam, ar šo problēmu ik ziemu saskaras daudzi iedzīvotāji. Ieteikumi ir, taču notikušai situācijai risinājuma īsti nav.
Pēc karostnieka teiktā, gružu izvedējs atbrauc, paceļ konteineru, izber un noliek vietā.
Viņš pieļauj, ka atkritumu izvedējiem pašlaik nav atļauts pilnīgai iztukšošanai pakratīt konteinerus, kā to dara vasarā, jo salā tie var plaisāt.
“Kā lai nodrošinu, ka atkritumi nepiesalst, ja konteiners ir jānoliek uz ielas, kur tas stāv salā? Un kāpēc iekasē pilnu maksu, ja neizved visu konteinera saturu?” jautā iedzīvotājs.
“Eco Baltia vide” Liepājas filiāles vadītājs Ivo Skripko portālam “liepajniekiem.lv” skaidroja, ka sadzīves atkritumi vai bioatkritumi var piesalt pie konteinera sienām, īpaši, ja tur nonāk šķidrumi vai mitrs saturs, līdz ar to nav iespējams pilnībā iztukšot konteineru.
“Ziemas periodā būtiska nozīme ir arī iedzīvotāju rīcībai, lai mazinātu atkritumu piesalšanas risku,” viņš uzsvēra.
Ieteikumi ir neizmest konteinerā šķidrumus (piemēram, mērces, kompota atlikumus, zupas u.tml.), jo tie sasalst visātrāk. Jāpieskata, lai tvertnes vāks ir ciet un tur nenonāk ūdens un sniegs.
Bioatkritumus ziemā labāk ievietot bioloģiski noārdāmos maisiņos vai papīra iepakojumā, bet lielajā konteinerā ieklāt pārstrādes prasībām atbilstošu maisu.
Ēdiena pārpalikumus pirms izmešanas vēlams atdzesēt uz balkona, pagrabā vai ārā, lai tie pielāgotos apkārtējai temperatūrai, pirms tiek izmesti konteinerā.
Savukārt atkritumu izvešanas kārtību un nosacījumus reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi, pēc kuriem darbojas atkritumu apsaimniekošanas operatori.
Skripko norāda, ka šobrīd Latvijā nav vienota modeļa, kā tiek aprēķināta atkritumu apsaimniekošanas maksa. To nosaka katra pašvaldība, iekļaujot nosacījumus savā iepirkuma dokumentācijā. Izplatītākā pieeja, kas spēkā arī visur Liepājā, ir maksa par konteinera kubatūru un noteiktu izvešanas biežumu.
