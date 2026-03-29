“Kā starp divām laika joslām” – kārtējo reizi notikusi pāreja uz vasaras laiku, bet neiztikt arī bez pārsteiguma momentiem 0
Naktī uz svētdienu Latvijā plkst. 3 notika pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Daudzi, kā noprotams sociālo tīklu platformās publicētajos ierakstos, jau no rīta atzina – organisms šīm pārmaiņām vēl nav gatavs.
Cilvēki publiskajā telpā dalās gan ar apjukumu, gan ironiju. Kāda lietotāja raksta, ka jūtas “kā starp divām laika joslām”, jo pamodusies vienā laikā, bet telefons rāda citu. Citi atzīst – labi, ka pulkstenis pagriezts, jo citādi nāktos celties vēl agrāk.
Neiztika arī bez pārsteiguma momentiem – kāds novērojis, ka telefona pulkstenis vienkārši “pārlec” no 2:59 uz 4:00, atstājot sajūtu, ka stunda vienkārši pazudusi. “Tagad ar šo informāciju būs jāpārguļ,” “Threads” lietotājs uzsvēra.
Tikmēr cits piebilda: “Cik labi, ka pagrieza pulksteni, citādi es jau nedēļu mostos pārāk agri. Tagad vismaz stundu vēlāk.”
Vienlaikus diskusijās izskan arī nopietnāki viedokļi. Kāda komentētāja atsaucas uz Somijas ārstu pētījumiem, norādot, ka cilvēka veselībai patiesībā piemērotāks ir ziemas laiks, nevis vasaras. Arī citi aicina beidzot atteikties no pulksteņa grozīšanas pavisam.
Kā ziņo aģentūra LETA, pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi “Par pāreju uz vasaras laiku”. Savukārt Eiropas Savienībā (ES) pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.
Savukārt pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 25. oktobrī plkst. 4.
EM norāda, ka atbalsta ideju veikt pāreju uz vasaras laiku un tajā palikt pastāvīgi, pārtraucot sezonālo laika maiņu. Vasaras laiks nodrošina vairāk stundu gaišajā diennakts laikā, veicinot iedzīvotāju ekonomisko un fizisko aktivitāti, kas pozitīvi ietekmē tautsaimniecību, īpaši tādās nozarēs kā lauksaimniecība, tūrisms un būvniecība. Vienlaikus Latvijai ir jāievēro ES direktīvā noteiktais, un pagaidām atteikšanās no sezonālās laika maiņas nav paredzēta.
Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi ieviests 1981. gadā. Kopš 1997. gada vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.